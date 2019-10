Probabili formazioni Juventus Bologna/ Quote, Mihajlovic scommette su Palacio dal 1^

Si accenderà questa sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium la sfida per l’8^ giornata di Serie A tra Juventus e Bologna e certo dobbiamo presto considerare le probabili formazioni che vedremo in campo a Torino. Siamo ben impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Sarri per le probabili formazioni di Juventus Bologna, una volta che, durante questa sosta per le nazionali, il tecnico ha praticamente recuperato dopo lunghi infortuni Danilo e De Sciglio. Pure in casa della Vecchia Signora è forte il dubbio su un cambio di modulo e il ritorno al 4-3-3, dato che Ramsey dovrà dare ancora forfait in questa giornata. Non sono quindi pochi i punti di domanda a cui Sarri deve ancora dare risposta alla vigilia del fischio d’inizio. Di contro però Mihajlovic e il suo staff paiono avere le idee ben chiare per le probabili formazioni di Juventus Bologna. è infatti ben pronto un 11 ostico per la trasferta a Torino. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare gli 11 in campo, andiamo a considerare anche il pronostico del match di Serie A, che ben sorride ai padroni di casa all’Allianz Stadium. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 vede il successo della Juventus quotato a 1,32, contro il più elevato 10,00 assegnato al Bologna: il pareggio è stato invece quotato a 5,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENRUS BOLOGNA

LE MOSSE DI SARRI

La possibile assenza di Ramsey portrebbe tentare il tecnico bianconero a fissare le probabili formazioni di Juventus Bologna, secondo il classico 4-3-3, ma è certo forte anche l’ipotesi si ripristinare il 4-3-1-2 già visto in campionato e di trovare un sostituto per il gallese sulla trequarti. In questo senso si fanno avanti oggi sia Dybala che Bernardeschi, ma l’argentino dovrebbe vincere il ballottaggio per collocarsi dietro alle due punte, Ronaldo e Higuain. Non vi sono invece perplessità o dubbi da risolvere per consegnare le maglie da titolare nel resto dello schieramento. In mediana per il turno di Serie A vedremo ancora una volta Khedira e Matuidi fare compagnia a Pjanic, appena tornato dalla nazionale. Per la difesa invece non ci stupirebbe vedere di nuovo Cuadrado arrangiato come terzino, visto che De Sciglio e Danilo sono appena usciti dall’infermeria: saranno poi Bonucci, De Ligt e Alex Sandro a completare il reparto.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sarà invece il consueto 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Mihajlovic e del suo staff per le probabili formazioni di Juventus Bologna, dove però di certo non vi sarà Medel, fermato dal giudice sportivo alla vigilia di questo turno di campionato. Qua poi le maglie per la trasferta a Torino paiono già confermate, specie in attacco, dove Palacio, in gol contro la Lazio, sarà ancora prima punta dal primo minuto, con Sansone e Orsolini ai lati: toccherà allora a Soriano collocarsi dietro al numero 24 rossoblu. Per la mediana nessun dubbio per lo staff dei felsinei visto che saranno Poli e Dzemaili i titolari nel reparto a due. E’ però nella difesa del Bologna che potrebbe accendersi qualche ballottaggio: Bani e Dikjs oggi infatti si giocano il posto rispettivamente con Deswil e Krejci. Confermati gli altri giocatori del reparto, con Danilo al centro e Mbaye in corsia, di fronte a Skorupski tra i pali.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 6 Khedira; 10 Dybala; 7 C Ronaldo, 21 Higuain All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 13 Bani, 35 Dijks; 16 Poli, 31 Dzemaili; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 24 Palacio All. Mihajlovic



