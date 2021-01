Probabili formazioni Juventus Bologna/ Quote, Mihajlovic si affida a Palacio

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI IN CAMPO A TORINO?

Si accenderà oggi alle ore 12.30 e tra le mura dell’Allianz Stadium la sfida per la 19^ giornata di Serie A tra Juventus. Bologna: andiamo ad esaminarne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mister Pirlo oggi: dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, la Vecchia Signora puntar a oggi a fare bottino pieno, per riprendere la scalata alla vetta della classifica della Serie A. I bianconeri infatti sono solo quinti nella graduatoria e in più avranno oggi da riscattare l’ultimo KO rimediato contro l’Inter a provare a infrangere le ambizioni di Pirlo sarà oggi Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna, che pure approda a Torino dopo la buona vittoria occorsa solo pochi giorni fa contro il Verona. Proprio col successo dell’Hellas il club emiliano aveva messo uno stop a un trend abbastanza negativo: sarà però complicato oggi dare seguito a una nuova striscia positiva di risultati contro i Campioni d’Italia. Andiamo a vedere comunque quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per la Serie A, non esitiamo a concedere ai bianconeri il favore del pronostico. Anche la Snai per l’1×2 ha fissato a 1.40 il successo della Juventus, contro il più alto 7.25 segnato per la vittoria del Bologna: il pareggio pagherà la posta a 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus e Bologna sono sempre gran dubbi nella metà campo della Vecchi Signora: quale sarà questa volta il modulo utilizzato al via da Mister Pirlo? Il tecnico bianconero finora ci ha abituato a soluzioni via via differenti, ma per la 19^ giornata dovrebbe dare seguito al una reparto a 4 in difesa, dove potrebbe esserci spazio per Cuadrado dal primo minuto (ma il colombiano potrebbe trovare posto anche in mediana, specie nel caso del 3-5-2). Al suo fianco vedremo poi pronti Bonucci e Chiellini, con Danilo a completamento sull’esterno del reparto. Per la mediana si fanno avanti dal primo minuto Arthur e Rabiot, pur con Bentancur a disposizione dalla panchina: sull’esterno mancherà un acciaccato Chiesa, ma sarà spazio per il duo Ramsey-Kulusevski. Nessun dubbio poi per le maglie in attacco, considerato che Dybala è pure fermo in infermeria: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata saranno le prime punte.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Spazio al 4-2-3-1 invece nella metà campo rossoblu, dove Mister Mihajlovic dovrebbe ancora una volta affidarsi alla maggiore esperienza di Rodrigo Palacio per l’attacco: accanto all’ex Genoa e Inter, il tecnico di Vukovar dovrebbe scommettere su Orsolini (fresco di gol) e Barrow, con Soriano pronto invece sulla tre quarti. Limitati ballottaggi si accendono poi nella mediana, dove comunque le le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Schouten e Svanberg: dalla panchina Dominiguez rimane sempre a disposizione, mentre mancherà Medel, ancora in infermeria. Nella difesa del Bologna infine, davanti al numero 1 Skorupski, ecco pronti Tomiyasu e Danilo: De Silvestri e Dijks saranno invece le prime scelte per i corridoi esterni.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, C Ronaldo All. Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten. Svanberg, Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio All. Mihajlovic.



