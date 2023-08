Probabili formazioni Juventus Bologna/ Quote: moduli molto diversi (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

LA PRESENTAZIONE DI JUVENTUS BOLOGNA

Leggiamo le probabili formazioni di Juventus Bologna perché questa sera ci attenderà una partita di grande fascino e tradizione all’Allianz Stadium, per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. La Juventus di mister Massimiliano Allegri ha iniziato molto bene il cammino nella nuova stagione, infatti settimana scorsa i bianconeri hanno travolto per 0-3 l’Udinese in Friuli. La strada intrapresa dalla Vecchia Signora sembra dunque quella giusta, naturalmente a maggior ragione in una stagione che vedrà la Juventus esclusa dalla partecipazione alle Coppe europee e quindi concentrata esclusivamente sul campionato di Serie A.

Per il Bologna di mister Thiago Motta sarà invece un esame molto impegnativo in questo calendario che per il momento non aiuta affatto i rossoblù felsinei, il secondo big-match consecutivo dopo la sconfitta casalinga contro il Milan nel debutto stagionale di lunedì sera al Dall’Ara. Adesso ecco un’altra big, per di più in trasferta: sarebbe prezioso riuscire a muovere finalmente la classifica, perché per gli emiliani un risultato positivo farebbe benissimo anche al morale. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere a poche ore ormai dalla partita circa le probabili formazioni di Juventus Bologna.

JUVENTUS BOLOGNA: SCOPRI IL PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Bologna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti i padroni di casa bianconeri: il segno 1 infatti è quotato a 1,45, poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Bologna questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

JUVENTUS: LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Bologna ci dicono che Massimiliano Allegri dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2, che è ormai il suo tradizionale punto di riferimento. Quanto ai titolari, ecco naturalmente Szczesny in porta e davanti a lui scegliamo la difesa a tre tutta brasiliana formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro; il nuovo arrivato Weah è già il padrone della fascia destra, poi ecco nel cuore della mediana Fagioli, Locatelli e Rabiot, infine attenzione a Cambiaso che potrebbe essere favorito su Kostic per completare a sinistra il centrocampo a cinque della Juventus; ci resta poi da parlare dell’attacco, dove i due titolari dovrebbero essere quasi certamente Chiesa e Vlahovic.

BOLOGNA: LE SCELTE DI MOTTA

Sul fronte rossoblù, le probabili formazioni di Juventus Bologna ci dovrebbero invece proporre un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore ospite Thiago Motta. Anche il Bologna ha un portiere polacco, che è naturalmente Skorupski; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe prevedere Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Corazza; passiamo poi alla coppia mediana, dove non dovrebbero esserci dubbi su Dominguez e Moro; attenzione invece ad Orsolini, che scalpita per un posto da titolare nella linea dei trequartisti (sarebbe in lotta con Ndoye) al fianco di Ferguson e Aebischer, per assistere Zirkzee che dovrebbe essere il centravanti titolare del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee. All. Motta.











