Probabili formazioni Juventus Bologna/ Quote: quale modulo per Max? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Bologna ci portano verso il posticipo dell’ottava giornata di Serie A di questa sera all’Allianz Stadium, test fondamentale per i bianconeri di Massimiliano Allegri, in crisi nera prima della sosta con la clamorosa sconfitta a Monza come ultima tappa di un cammino davvero pessimo sia in campionato sia in Champions League. Allegri è sulla graticola, salvato forse solo per motivi economici: la sua Juventus ha bisogno di fornire una risposta sul campo in termini di risultato e possibilmente anche di prestazione.

Diretta/ Bologna Milan, streaming video tv: Abate cerca punti (Primavera)

In casa Juventus arriverà un Bologna che, dopo le prime due settimane di lavoro completo sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta, cerca punti per allontanare la zona calda della classifica. I felsinei infatti hanno perso in casa contro l’Empoli prima della sosta e forse dipendono troppo da Arnautovic. Contro un avversario in difficoltà, anche il Bologna ha il dovere di provare ad approfittare della situazione. Tutto questo premesso, leggiamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA/ Diretta tv, Allegri con la difesa a tre

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo ora in breve uno sguardo anche al pronostico su Juventus Bologna in base alle quote dell’agenzia Snai: il segno 1 è nettamente favorito ed è quotato a 1,53, mentre poi si sale già a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 sul segno 2 qualora a vincere dovesse essere il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Allegri quale modulo sceglierà nelle probabili formazioni di Juventus Bologna? I bianconeri sembrano essere passati al 3-5-2: davanti a Szczesny, che torna titolare, dovrebbero allora giocare Danilo, Bonucci e Bremer ma quest’ultimo non è al top della condizione, quindi Gatti e Rugani sperano. Nel centrocampo a cinque i due esterni sarebbero Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre in mezzo Miretti è reduce dall’infortunio subito in Under 21, ecco dunque Locatelli con Paredes e il ballottaggio tra Rabiot (in vantaggio) e McKennie per l’ultima maglia disponibile. Davanti, si va verso il tandem Vlahovic-Milik, anche perché Di Maria è squalificato. Con il 4-3-3 De Sciglio farebbe il terzino a sinistra con Cuadrado e Kostic nel tridente e i due centravanti in ballottaggio per il posto da titolare.

“Arnautovic mai richiesto dalla Juventus”/ Di Vaio: “È un punto di riferimento"

LE SCELTE DI MOTTA

Intera rosa a disposizione per Thiago Motta nelle probabili formazioni di Juventus Bologna e modulo 4-2-3-1: le scelte sembrano essere tutte fatte, dunque vedremo Skorupski in porta protetto da una linea difensiva con Posch e Lucumì centrali, a destra De Silvestri e Cambiaso, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, che agirà a sinistra. A centrocampo ecco Medel con Schouten; li aiuterà anche Soriano, pronto ad abbassarsi dalla sua posizione di trequartista centrale, mentre le due ali saranno Barrow e Orsolini, che in fase di spinta formeranno un tridente offensivo naturalmente con il centravanti Arnautovic, capocannoniere del campionato con 6 gol realizzati sui 7 totali del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Barrow, Soriano, Orsolini; Arnautovic. All. Thiago Motta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA