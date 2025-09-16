Probabili formazioni Juventus Borussia Dortmund: quote e notizie su moduli e titolari per il debutto in Champions League, oggi 16 settembre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND: I TITOLARI PER STASERA

La Champions League riparte e oggi, martedì 16 settembre 2025, al centro della nostra attenzione ci devono essere le probabili formazioni Juventus Borussia Dortmund, perché stasera l’Allianz Stadium ospiterà un match affascinante, anche per tante reminiscenze storiche, nella prima giornata della fase campionato della nuova stagione.

Video Juventus Borussia Dortmund (2-1)/ Gol e highlights: show di Cambiaso, vittoria bianconera

Per la Juventus c’è stata sabato scorso la divertente e un po’ pazza vittoria contro l’Inter nel derby d’Italia. Se Igor Tudor nelle prime due giornate di campionato era stato soddisfatto soprattutto dalla difesa ancora imbattuta, il primo big-match ha dato indicazioni tecniche opposte, ma lo stesso risultato e quindi si può proseguire con fiducia e anche con un maggior entusiasmo.

DIRETTA/ Borussia Dortmund Juventus (risultato finale 1-2): Beier accorcia! (10 agosto)

Il Borussia Dortmund in un certo senso ha quasi fatto l’inverso in Bundesliga: debutto pirotecnico con un pareggio per 3-3, poi due vittorie segnando cinque reti e senza incassarne alcuna. Morale quindi tutto sommato alto anche per i gialloneri, che cercano un colpo in trasferta che metterebbe già in discesa il cammino nell’avventura chiamata girone unico.

I ricordi dell’anno scorso non sono eccezionali per la Juventus, meglio allora cercare di iniziare con il piede giusto, anche perché sarebbe la quarta vittoria consecutiva stagionale. Quali saranno le mosse di Igor Tudor per cercare di ottenerla? Cercheremo di scoprirlo fra pochissimo, leggendo le probabili formazioni Juventus Borussia Dortmund…

DIRETTA/ Borussia Dortmund Monterrey (risultato finale 2-1): Guirassy mattatore! (Mondiale per Club 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Come al solito, prima facciamo un breve excursus circa il pronostico su Juventus Borussia Dortmund. Le quote Snai indicano i bianconeri come favoriti: il segno 1 è quotato a 2,00, mentre avremmo valori quasi identici in caso di pareggio (segno X a 3,55) o di vittoria tedesca, con il segno 2 proposto a 3,65.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND

PER TUDOR TORNA CAMBIASO

Igor Tudor nelle probabili formazioni Juventus Borussia Dortmund ritrova Cambiaso dopo la squalifica contro l’Inter, l’azzurro sarà titolare sulla sinistra del centrocampo a quattro nel modulo 3-4-2-1, che invece davanti dovrebbe vedere ancora Koopmeiners come secondo trequartista insieme a Yildiz alle spalle del centravanti, più David che Vlahovic. Tornando a centrocampo, ci aspettiamo la conferma di Kalulu come esterno destro e nel cuore della mediana la consolidata coppia Thuram-Locatelli. Poche sorprese anche in difesa, nonostante gli scricchiolii contro l’Inter: Di Gregorio in porta protetto dal trio formato da Gatti, Bremer e Kelly.

SCOPRIAMO I TITOLARI DI KOVAC

Nico Kovac invece dovrebbe puntare sul modulo 3-4-3 per i gialloneri ospiti nelle probabili formazioni Juventus Borussia Dortmund, con Adeyemi che appare favorito su Bellingham e l’altro esterno offensivo Beier nel tridente d’attacco ai fianchi della prima punta Guirassy. Groß e Nmecha dovrebbero invece essere i due centrocampisti centrali titolari per i gialloneri tedeschi, affiancati da Yan Couto e Svensson in qualità di esterni. Infine, ecco il portiere Kobel e una difesa a tre che dovrebbe vedere in campo per il Borussia Dortmund il perno Anton affiancato da Ryerson e Bensebaini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Groß, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac.