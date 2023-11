Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Diretta tv: il dubbio è sempre Vlahovic (Serie A, 10 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Cagliari ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 novembre: nella dodicesima giornata di Serie A 2023-2024 abbiamo una sfida molto interessante, è un bel momento per la Juventus che, dopo aver vinto a Firenze, ha allungato sul Milan al terzo posto in classifica e soprattutto continua a tallonare l’Inter. Al netto della prudenza predicata da Massimiliano Allegri, a oggi è difficile non considerare la Juventus candidata allo scudetto anche se certamente bisogna ancora migliorare qualcosa sul piano di qualità e gioco offensivo.

Diretta/ Cagliari Genoa (risultato finale 2-1): Scuffet salva i sardi! (5 novembre 2023)

Il Cagliari è uscito dalla zona retrocessione grazie a due vittorie consecutive: il clamoroso ribaltone contro il Frosinone sembra davvero aver sbloccato gli isolani, che poi hanno battuto anche il Genoa e dunque hanno ottenuto due preziosissimi successi contro rivali dirette per la salvezza e acquisito parecchia fiducia. Partita da ex per Claudio Ranieri, e allora noi possiamo iniziare a valutare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

Diretta/ Lecce Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): ribaltone sardo! (oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; questa infatti è una delle sette partite che, nel quadro della dodicesima giornata di Serie A, sono fornite soltanto sulla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di calcio. Di conseguenza soltanto gli abbonati al portale potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Udinese Cagliari (risultato finale 1-2): la decide Lapadula! (Coppa Italia oggi 1 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

LE SCELTE DI ALLEGRI

In Juventus Cagliari sarà squalificato Rabiot: a centrocampo quindi si va verso la conferma di Miretti, autore del primo gol da professionista al Franchi, e con lui avremo anche McKennie sulla mezzala lasciando a Cambiaso la corsia destra. A fare gioco sarà come sempre Locatelli, a sinistra Kostic rimane in vantaggio su Iling Junior che in questo momento sta trovando poco spazio; in difesa scelte obbligate con Gatti, Bremer e Rugani che formano ancora una volta la linea davanti a Szczesny (come sempre occhio alla concorrenza di Perin) perché Danilo e Alex Sandro restano ai box e dunque al momento Allegri non può veramente aprire ad altre opzioni, se non quella di giocare eventualmente con la difesa a quattro. In attacco invece Vlahovic scalpita per tornare titolare, dopo essere partito dalla panchina a Firenze: il serbo potrebbe fare coppia con Federico Chiesa ma occhio anche a Milik e Kean, che come sempre non partono battuti (specialmente il classe 2000 cresciuto nel vivaio, almeno in questo momento).

LE MOSSE DI RANIERI

Tegola non da poco per Ranieri, che in Juventus Cagliari deve fare a meno di Nandez oltre che di Rog: quindi, a centrocampo la regia di Prati sarà accompagnata da due mezzali che saranno inevitabilmente Jankto e Makoumbou, quest’ultimo ormai insostituibile nello scacchiere tattico rossoblu. In porta Scuffet ha ormai scalzato Radunovic ed è stato decisivo settimana scorsa, davanti a lui ecco i soliti Zappa e Augello a correre sulle fasce laterali mentre la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Goldaniga e Dossena. Detto del centrocampo, un grande veterano come Marco Mancosu si occuperà di agire tra le linee, schierato quindi come trequartista alle spalle delle due punte; in avanti è rientrato Lapadula e un’ottima opzione è Pavoletti, eroe della prima vittoria in campionato, c’è anche Shomurodov ma la sensazione è che almeno in partenza Ranieri voglia affidarsi al tandem composto da Luvumbo, volendone sfruttare la fisicità, e Oristanio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Mar. Mancosu; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri











© RIPRODUZIONE RISERVATA