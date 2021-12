Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Diretta tv: Kaio Jorge titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Cagliari ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 21 dicembre: nella 19^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022 la Vecchia Signora ha una grande occasione per cogliere la seconda vittoria consecutiva, dopo essere passata nella nebbia di Bologna, e avvicinare ancor più le posizioni che qualificano in Champions League, dando una forte risposta in un campionato che l’ha vista partire male e poi procedere a singhiozzo, tra una serie di successi e tante pause anche abbastanza sorprendenti.

Il Cagliari è reduce dallo 0-4 interno contro l’Udinese, e non riesce davvero a rialzare la testa: la zona retrocessione è una realtà con la quale gli isolani devono convivere insieme ai tanti infortuni che sicuramente non aiutano, chissà che contro un’avversaria come quella bianconera possano arrivare motivazioni extra per ottenere un risultato di lusso. Aspettando che arrivi martedì sera, proviamo a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare qualcosa per Juventus Cagliari, anche se gli infortuni gli impediscono un reale turnover. Comunque, la sua Juventus potrebbe essere disposta con un 4-2-3-1: in porta Perin sembra favorito su Szczesny, al centro della difesa Rugani potrebbe prendere il posto di De Ligt per affiancare Bonucci con Alex Sandro nuovamente titolare a sinistra, e Cuadrado o De Sciglio sull’altro versante. Poi una cerniera mediana nella quale ci aspettiamo che torni Locatelli dal primo minuto; Arthur, Bentancur e Rabiot sono candidati a giocare come partner dell’ex Sassuolo e dunque bisognerà vedere su chi punterà il tecnico, davanti invece occhio alla possibilità di Kaio Jorge rifinitore alle spalle del centravanti (Kean in vantaggio su Morata?), Bernardeschi e McKennie potrebbero agire come esterni in quella zona del campo.

GLI 11 DI MAZZARRI

Ancora tanti problemi per Walter Mazzarri: in Juventus Cagliari il tecnico toscano punterà su un 3-5-2 nel quale spicca il grande ex Caceres nel terzetto difensivo, ad affiancare Godin e Carboni a protezione del portiere Cragno. A centrocampo invece gli esterni che dovranno accompagnare l’azione saranno Bellanova e Dalbert, con Zappa che spera in una maglia e può giocare alternativamente a destra o sinistra; sulla fascia mancina anche Lykogiannis è in ballottaggio per un posto. Con un centrocampo già decimato, sabato è arrivata anche la squalifica di Razvan Marin: a questo punto le redini della manovra rossoblu saranno affidate ad Alberto Grassi, mentre sulle mezzali dovrebbero agire Nandez e Deiola. Davanti, il testa a testa riguarda Pavoletti e Keita Baldé Diao: il favorito al momento è il bomber toscano, sicuro di una maglia titolare è invece Joao Pedro.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; McKennie, Kaio Jorge, Bernardeschi; Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, A. Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri



