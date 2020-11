Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Diretta tv: si rivede De Ligt (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

L’analisi delle probabili formazioni di Juventus Cagliari ci conduce alla partita che si gioca sabato 21 novembre alle ore 20:45, uno degli anticipi nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali: la Juventus è ancora imbattuta ma ha perso una grande occasione per avvicinare la vetta nell’ultimo impegno, facendosi raggiungere dalla Lazio all’ultimo secondo (letteralmente) e gettando alle ortiche due punti sicuri. Dal punto di vista del gioco comunque Andrea Pirlo sembra aver sistemato qualcosa, ora i risultati devono diventare più costanti; sta facendo bene il Cagliari, anch’esso con un allenatore nuovo. Eusebio Di Francesco è vicino alla zona europea dopo aver battuto la sua ex Sampdoria, e arriva all’Allianz Stadium sapendo di poter portare a casa almeno un pareggio. Vedremo come andranno le cose, ma manca ancora un giorno perché si giochi la partita: nel frattempo noi possiamo fare una valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo appunto le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

Notizie buone e cattive per Pirlo nelle probabili formazioni di Juventus Cagliari: il tecnico bresciano perde Bonucci e Chiellini contemporaneamente e potrebbe non riuscire a schierare Federico Chiesa, ma ritrova De Ligt che era fortemente atteso. La Juventus potrebbe tornare alla difesa a tre: in questo caso Danilo e Demiral si piazzerebbero davanti a Szczesny, con Cuadrado e Frabotta sugli esterni mentre in mezzo ci sarebbero Arthur e Bentancur (favorito su un Rabiot non al top, e su McKennie) con Kulusevski a fare da battitore libero alle spalle di Morata e Cristiano Ronaldo. L’alternativa è il 4-3-2-1, di fatto: Cuadrado scala terzino, si apre il ballottaggio Danilo-Frabotta per la sinistra e ci sarà una mezzala in più sul terreno di gioco, mentre davanti Kulusevski giocherebbe in compagnia di CR7 nell’accompagnare Morata, qui con il possibile passaggio al tridente puro. L’eventuale disponibilità di Chiesa naturalmente spingerebbe ad altre valutazioni; si pensa anche al 4-4-2 con McKennie al posto di Frabotta e Kulusevski spostato sulla fascia, quasi certamente comunque ci sarà un’altra panchina per Dybala.

Nelle probabili formazioni di Juventus Cagliari Di Francesco deve fare i conti con parecchie indisponibilità, su tutte quelle di Faragò e Lykogiannis: per questo motivo in difesa dovremmo vedere, a protezione di Cragno, due centrali come Walukiewicz e Godin e scelte nuove sulle corsie laterali, con Zappa e l’ex Tripaldelli pronti a essere schierati titolari. A centrocampo dovrebbe cambiare poco: Razvan Marin sarà sempre il riferimento davanti alla difesa, dunque Nandez agirà ancora in qualità di mezzala e sull’altro versante ci sarà Rog, una possibile alternativa potrebbe essere rappresentata da Caligara – altro ex – mentre con Gaston Pereiro si passerebbe più che altro a un 4-3-1-2 e a rimanere fuori sarebbe uno dei calciatori offensivi. A tale proposito, è per quanto riguarda il tridente che Di Francesco deve sciogliere il nodo maggiore: ovvero, decidere se schierare un Riccardo Sottil in gran palla ma che potrebbe avere bisogno di riposo, oppure puntare sulla voglia di Ounas di essere protagonista. Sicuramente a completare il reparto avremo Giovanni Simeone, che ha avuto uno straordinario avvio di stagione, e Joao Pedro che farà l’esterno a sinistra.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Rabiot, McKennie, Portanova, Bernardeschi, F. Chiesa, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Ramsey

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli; Nandez, R. Marin, Rog; Ounas, G. Simeone, Joao Pedro

A disposizione: Vicario, Aresti, Pisacane, Klavan, Carboni, Caligara, Oliva, Tramoni, G. Pereiro, R. Sottil, Cerri, Pavoletti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Faragò, Ceppitelli, Pinna, Lykogiannis, Luvumbo



