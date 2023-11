PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI/ Quote: anche Rabiot è squalificato (Serie A, 11 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: GLI ASSENTI

Purtroppo saranno numerosi questa sera gli assenti dalle probabili formazioni di Juventus Cagliari. Cominciando dai padroni di casa, la Juventus di Massimiliano Allegri naturalmente deve fare i conti innanzitutto con la squalifica di Fagioli per il caso calcioscommesse e la sospensione di Pogba per la positività al testosterone, mentre sarà squalificato per fatti “normali” di campo stavolta anche Rabiot. Dal punto di vista medico bisogna considerare gli infortuni di altri quattro calciatori: Alex Sandro è alle prese con una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra; restando in difesa ecco pure Danilo, che ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre naturalmente bisognerà aspettare ancora di più per rivedere in campo De Sciglio, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e tornerà verosimilmente nell’anno nuovo.

Infine Weah, ai box a causa di una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Non sta benissimo però nemmeno il Cagliari di Claudio Ranieri, che deve rinunciare a Di Pardo per un problema ai flessori della coscia destra, Nandez a causa di una lesione ai flessori della coscia sinistra e infine naturalmente Rog, che per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro tornerà solamente a marzo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Juventus Cagliari per presentare le possibili mosse di due veterani quali Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri verso la partita di oggi all’Allianz Stadium di Torino per la dodicesima giornata di Serie A 2023-2024. La Juventus, dopo aver vinto a Firenze, continua a tallonare l’Inter e anzi stanotte potrebbe essere capolista almeno provvisoria se sfruttasse questo impegno sulla carta favorevole. Il gioco di Allegri continua ad essere deludente dal punto di vista dello spettacolo, ma non subire gol addirittura da sei giornate è un segnale da candidata allo scudetto.

Il Cagliari però vive un buon momento ed è uscito dalla zona retrocessione grazie a due vittorie consecutive (tre se si comprende la Coppa Italia): il clamoroso ribaltone contro il Frosinone sembra davvero aver sbloccato gli isolani, che poi hanno battuto anche il Genoa e dunque hanno ottenuto due preziosissimi successi contro rivali dirette per la salvezza e acquisito parecchia fiducia. Claudio Ranieri adesso cerca un’impresa che potrebbe dare la svolta definitiva e spingere il Cagliari verso posizioni più tranquille in classifica, tutto ciò premesso noi ora possiamo valutare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo adesso anche al pronostico su Juventus Cagliari in base alle quote dell’agenzia Snai, che ritiene naturalmente favoriti i padroni di casa bianconeri: il segno 1 è quindi quotato a 1,37 per il successo della Juventus, mentre in caso di vittoria esterna del Cagliari la quotazione per il segno 2 è pari a 8,50 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Cagliari non ci sarà lo squalificato Rabiot: a centrocampo quindi si va verso la conferma di Miretti e avremo anche McKennie mezzala, lasciando a Cambiaso la corsia destra. A fare gioco sarà come sempre Locatelli, a sinistra Kostic completerà il folto reparto a cinque; in difesa invece sono ancora scelte obbligate con Gatti, Bremer e Rugani che formano nuovamente la linea a tre davanti a Szczesny, perché Danilo e Alex Sandro restano ai box. Infine, Massimiliano Allegri ha i propri dubbi concentrati soprattutto in attacco, dove Vlahovic scalpita per tornare titolare dopo essere partito dalla panchina a Firenze: il serbo potrebbe fare coppia con Chiesa ma occhio come sempre anche a Milik e Kean, i ballottaggi sono aperti.

LE MOSSE DI RANIERI

Claudio Ranieri nelle probabili formazioni di Juventus Cagliari deve fare a meno di Nandez oltre che di Rog: quindi, a centrocampo vedremo Prati insieme a Jankto e Makoumbou, ormai insostituibile nello scacchiere tattico rossoblu. In porta Scuffet ha ormai scalzato Radunovic ed è stato decisivo settimana scorsa, davanti a lui ecco Zappa e Augello in qualità di terzini mentre la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Goldaniga e Dossena. Ci resta da presentare il reparto offensivo del Cagliari, nel quale il veterano Mancosu si occuperà di agire tra le linee, schierato quindi come trequartista alle spalle delle due punte; è rientrato Lapadula e un’ottima opzione è Pavoletti, ma in partenza Ranieri dovrebbe affidarsi al tandem composto da Luvumbo e Oristanio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.











