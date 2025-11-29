Probabili formazioni Juventus Cagliari, quote e ultime notizie su moduli e titolari allo Stadium in Serie A, oggi sabato 29 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: SPALLETTI PER LA CONFERMA

La Champions League ha fatto bene a Luciano Spalletti, che adesso spera in conferme anche in Serie A approfittando magari oggi, sabato 29 novembre 2025, di un turno sulla carta favorevole, che andiamo a presentare esaminando naturalmente le ultime notizie circa le probabili formazioni Juventus Cagliari.

La rimonta in Norvegia è stata ossigeno puro per questa Juventus che continua a fare fatica, in campionato il pareggio di Firenze è stato il quinto nelle ultime nove giornate, decisamente troppi per la Vecchia Signora che deve riversare dunque anche in Serie A il buon umore ritrovato in Champions League martedì sera.

Il Cagliari di Fabio Pisacane d’altronde non vince addirittura dal 19 settembre, anche se di recente non sono mancati segnali positivi, soprattutto in attacco per quanto riguarda il pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Genoa. Potremmo magari dire che gli attaccanti segnano più di quelli della Juventus, anche se la trasferta allo Stadium resta durissima.

Ci sono ancora dei nodi da sciogliere e quello forse più significativo riguarda proprio la maglia da titolare nell’attacco bianconero, quindi adesso andiamo a scoprire che cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni Juventus Cagliari verso la partita all’Allianz Stadium.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo ricordiamo che sarà a senso unico il pronostico su Juventus Cagliari secondo le quote Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 1,30, mentre già il pareggio varrebbe 5,25. I più coraggiosi potrebbero puntare sulla vittoria del Cagliari, il segno 2 è infatti indicato a 9,50.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

UN FORTE DUBBIO PER SPALLETTI

Lo abbiamo accennato, il ballottaggio fra Vlahovic e il redivivo David è il tema caldo per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni Juventus Cagliari come culmine del 3-5-1-1 bianconero. In difesa invece bisogna considerare che Gatti è reduce da influenza, ci proverà ma davanti a Di Gregorio potrebbero essere favoriti Kalulu, Kelly e ancora una volta l’arretrato Koopmeiners. Detto che Yildiz sarà il trequartista chiunque sia l’attaccante titolare, le idee sembrano chiare anche a centrocampo, con Cambiaso e Kostic esterni e in mezzo a loro il terzetto composto da McKennie, Locatelli e Thuram.

ECCO I TITOLARI DI PISACANE

Per Fabio Pisacane invece non ci sono dubbi su Esposito e Borrelli come titolari in attacco per le probabili formazioni Juventus Cagliari. Il modulo degli ospiti sardi sarà il 3-5-2, un’altra certezza è Caprile in porta, con Zappa, Mina e Luperto che dovrebbero essere i tre difensori titolari dei rossoblù. Le notizie più succose sono a centrocampo: a destra si giocano il posto Felici e Palestra, che d’altronde potrebbe giocare anche a sinistra, quindi sugli esterni sono in tre (il terzo è Obert) per due maglie. In mezzo invece potremmo vedere Deiola, Prati e Folorunsho, anche se non è ancora tramontata del tutto l’opzione Gaetano per un assetto più offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.