Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Quote, qualche dubbio per Allegri (Serie A)

Le probabili formazioni di Juventus Cagliari ci parlano di uno degli anticipi nella 19^ giornata di Serie A 2021-2022: le due squadre si affrontano alle ore 20:45 di martedì 21 dicembre, all’Allianz Stadium i bianconeri hanno una bella occasione per provare ad avvicinare la Top 4 della classifica. Reduci dalla vittoria di Bologna, ottenuta giocando sostanzialmente in ripartenza, gli uomini di Massimiliano Allegri vanno a caccia della giusta continuità, mai avuta in questo campionato e va ritrovata prima di rilanciarsi negli impegni di Champions League, perché la rimonta non può più attendere e lo scudetto è quasi andato.

Il Cagliari piange: ha perso in casa contro l’Udinese incassando 4 gol, non riesce a fare punti e si trova ancora in zona retrocessione, osservando le avversarie che di riffa o di raffa muovono la classifica. Situazione quasi disperata per Walter Mazzarri, che non può più avere pause nel rendimento; vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, e nelle ore che precedono il calcio d’inizio facciamo qualche valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, studiando insieme le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha come sempre tracciato il suo pronostico: le quote previste per Juventus Cagliari ci parlano ovviamente dei bianconeri come largamente favoriti, visto che il segno 1 per la loro vittoria vale 1,19 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, su cui puntare per il successo degli isolani, vi farebbe guadagnare ben 15,00 volte la giocata. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 6,50 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Juventus Cagliari viene affrontata da Allegri con un 4-2-3-1 che oscilla verso il classico 4-4-2: di fatto, Morata e Kean giocano sulla stessa linea in fase di attacco ma poi il giovane del vivaio si abbassa a fare da rifinitore per lo spagnolo, avendo anche la collaborazione di due esterni che dovrebbero essere McKennie e Bernardeschi. Tuttavia, come dicevamo ieri c’è la possibilità concreta che Kaio Jorge si prenda una maglia da titolare per questa partita; nel caso giocherebbe lui come trequartista a supporto di un centravanti (da stabilire chi tra Morata e Kean avrebbe la maglia). A centrocampo comunque dovremmo rivedere Locatelli dal primo minuto; al suo fianco sembra che Allegri voglia puntare nuovamente su Rabiot, ma naturalmente Bentancur – più che Arthur – resta indiziato per il posto, anche se l’uruguaiano ha perso un po’ di quotazioni nelle gerarchie di un allenatore che lo ha sempre apprezzato. In difesa, riposo per Luca Pellegrini che però è ormai il titolare ideale a sinistra; stasera dovrebbe giocare Alex Sandro, sull’altro versante Cuadrado favorito su De Sciglio mentre in mezzo avremo Bonucci e De Ligt, con Perin che si prepara a giocare come portiere.

I DUBBI DI MAZZARRI

Le indisponibilità negli isolani fanno propendere Walter Mazzarri per un 4-4-2, perché di fatto tutto il centrocampo titolare è indisponibile: out anche Nandez, squalificato Razvan Marin, nel settore nevralgico del campo avremo Deiola e Alberto Grassi che faranno coppia con la collaborazione dei due esterni, che dovrebbero essere Zappa e Dalbert. La difesa vive di ballottaggi: a destra il grande ex Caceres se la gioca con Bellanova che comunque parte favorito, in mezzo invece rischia l’altro uruguaiano Godin che al momento parte alle spalle di Ceppitelli e Carboni, che formerebbero la coppia centrale a protezione del portiere Cragno. A sinistra invece giocherà Lykogiannis, che sarebbe il sacrificato in caso di difesa a tre ma che con il ritorno al modulo classico sarà titolare; resta da definire l’attacco, qui naturalmente Joao Pedro è certo di avere la maglia da titolare e allora il testa a testa riguarda come al solito Pavoletti e Keita Baldé Diao. Questa volta sembra che l’ex di Sassuolo, Varese e Genoa sia il favorito per affiancare il brasiliano, ma vedremo se poi sarà realmente così.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; McKennie, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Deiola, A. Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Walter Mazzarri



