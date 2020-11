Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Quote, quale modulo per Pirlo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Cagliari parliamo della partita che, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021, si gioca alle ore 20:45 di sabato 21 novembre: l’ultimo degli anticipi ci ripropone i bianconeri che hanno perso parecchi nazionale durante la sosta, e che sono chiamati a ripartire dopo il beffardo pareggio sul campo della Lazio. Sprecata un’occasione per avvicinare la vetta della classifica, ora Andrea Pirlo sa di non poter sbagliare all’Allianz Stadium: dove arriva un Cagliari lanciato dalla vittoria contro la Sampdoria, e che per il momento può coltivare legittime ambizioni europee avendo già fatto un bel passo in chiave salvezza. Tra ritorni e assenze illustri, vediamo quindi in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizioProbabili , valutiamo in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il consueto pronostico: per Juventus Cagliari le quote indicano nei bianconeri i chiari favoriti per la vittoria, con un valore di 1,32 volte la puntata sul segno 1 che regola questa eventualità. Per l’ipotesi del pareggio dovrete puntare sul segno X e il vostro guadagno corrisponderebbe a 5,50 volte quanto messo sul piatto, infine la vincita relativa al segno 2, per l’affermazione degli isolani, ammonterebbe a 8,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

LE SCELTE DI PIRLO

Andrea Pirlo ha qualche dubbio per le probabili formazioni di Juventus Cagliari: ritrova De Ligt che sarà all’esordio stagionale ma perde Bonucci e Chiellini (oltre a Ramsey) e dunque dovrà decidere se tornare alla difesa a tre o proseguire con il modulo a quattro, che ha mostrato miglioramenti nelle ultime uscite. Propendiamo per questa seconda ipotesi: in questo caso Cuadrado e Danilo, con Frabotta possibile inserimento a sinistra, sarebbero i due terzini mentre De Ligt e Demiral si posizionerebbero davanti a Szczesny. A centrocampo ci sono i dubbi Rabiot e Federico Chiesa, entrambi acciaccati: dunque saranno sicuramente titolari Arthur e Bentancur, da valutare invece McKennie perché dipenderà dal modulo, c’è la possibilità di giocare 4-4-2 e uno dei due esterni sarebbe occupato da Kulusevski con Frabotta che tornerebbe utile per avanzare la sua posizione, invece con il 4-3-1-2 lo svedese agirebbe alle spalle di Cristiano Ronaldo e Morata, con lo spagnolo in vantaggio su Morata, e il centrocampista statunitense sarebbe facilmente titolare a meno che lo stesso Rabiot non dia risposte consistenti.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Meno punti di domanda, leggendo le probabili formazioni di Juventus Cagliari, li ha Eusebio Di Francesco: qui il modulo sarà sicuramente il 4-3-3 e bisogna tutt’al più decidere se mandare in campo Ounas o Riccardo Sottil per completare il tridente, nel quale ovviamente sia Giovanni Simeone che Joao Pedro saranno titolari. A centrocampo invece dovremmo vedere Razvan Marin in cabina di regia: il rumeno resta favorito su Oliva e sarà supportato da Rog e Nandez, con una flebile possibilità per Caligara (uno degli ex di giornata). Il problema per gli isolani è dato dalle assenze, che sono ancora tante: di fatto la composizione della difesa a protezione di Cragno è obbligata, sugli esterni agiranno quindi Zappa e Tripaldelli mentre in mezzo ci sarà la leadership di Diego Godin, uno che alla Juventus ha già fatto gol quando giocava con l’Atletico Madrid. Al suo fianco c’è un possibile ballottaggio tra Walukiewicz e Klavan, con il polacco favorito; l’altra possibile soluzione è rappresentata da Pisacane che può giocare centrale come largo a destra, ma al momento sembra dover partire dalla panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Arthur; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Frabotta, Rabiot, Portanova, Bernardeschi, F. Chiesa, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Ramsey

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli; Nandez, R. Marin, Rog; Ounas, G. Simeone, Joao Pedro

A disposizione: Vicario, Aresti, Pisacane, Klavan, Carboni, Caligara, Oliva, Tramoni, G. Pereiro, R. Sottil, Cerri, Pavoletti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Faragò, Ceppitelli, Pinna, Lykogiannis, Luvumbo



