PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE/ Diretta tv: Locatelli in panchina?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Juventus Cremonese proviamo adesso a dire qualcosa in più sul centrocampo, a cominciare dalle possibilità di turnover anche in mediana per l’allenatore di casa Massimiliano Allegri. Secondo l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 della Juventus, a centrocampo poco turnover sulle fasce con Cuadrado a destra e Kostic a sinistra che sono due giocatori di fondamentale importanza per il gioco della Vecchia Signora, mentre nel cuore della mediana potrebbero giocare Fagioli, il regista Paredes e Rabiot, dunque è Locatelli il nome più a rischio riposo pensando all’Europa League.

Sul fronte lombardo, Davide Ballardini dovrebbe schierare la sua Cremonese secondo il modulo 3-4-1-2, dunque con una linea a quattro a centrocampo, nella quale Sernicola sarà l’esterno destro titolare, al suo fianco dovremmo vedere Castagnetti e Meitè nel cuore della mediana della Cremonese, infine indichiamo Valeri come nome forte per gli ospiti giallorossi sulla corsia di sinistra all’Allianz Stadium. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Cremonese ci accompagnano verso la partita di domani sera all’Allianz Stadium di Torino per la trentacinquesima giornata di Serie A. Naturalmente è sulla carta nettamente favorita la Juventus di Massimiliano Allegri, che si sta giocando le semifinali di Europa League contro il Siviglia ma deve anche arrivare tra le prime quattro in classifica in campionato, sviluppi dei processi della giustizia sportiva permettendo. La vittoria contro l’Atalanta è stato un bel passo avanti, ma adesso bisogna dare continuità.

D’altro canto la Cremonese di Davide Ballardini ha esigenze di classifica ancora più pressanti: la fondamentale vittoria contro lo Spezia ha tenuto vive le speranze di salvezza dei grigiorossi lombardi, per i quali tuttavia servirebbe un’impresa molto simile a un miracolo sportivo. La Cremonese ha poco da perdere e proverà il tutto per tutto, magari pensando alla vittoria sfiorata dieci giorni fa a San Siro contro il Milan. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Cremonese.

DIRETTA JUVENTUS CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Cremonese sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Cremonese spicca la possibilità di turnover per Massimiliano Allegri, resta naturalmente da capire quali saranno le posizioni in cui ci saranno rotazioni rispetto all’Europa League. Secondo l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 della Juventus, immaginiamo Perin in porta e davanti a lui la difesa a tre nella quale i titolari dovrebbero essere Bremer, Gatti (favorito su Bonucci) e Danilo; a centrocampo poco turnover sulle fasce con Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre nel cuore della mediana potrebbero giocare Fagioli, il regista Paredes e Rabiot; i dilemmi di mister Allegri sono tuttavia soprattutto in attacco, dove Chiesa, Vlahovic, Di Maria e Milik che sono in quattro per due maglie.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Sul fronte lombardo, le probabili formazioni di Juventus Cremonese dovrebbero proporre il modulo 3-4-1-2, nelle quali dobbiamo sottolineare in particolare che Pickel è squalificato: in porta sarà sicuramente titolare Carnesecchi; davanti a lui ecco una difesa a tre nella quali i favoriti dovrebbero essere Ferrari, Vasquez e Lochoshvili; ecco poi una linea a quattro a centrocampo, con Sernicola esterno destro, Castagnetti e Meitè nel cuore della mediana della Cremonese, infine Valeri sulla corsia di sinistra; il trequartista dovrebbe essere Galdames, anche se c’è un potenziale ballottaggio con Benassi; in attacco invece pesano le assenze di Tsadjout e Dessers, quindi la coppia titolare grigiorossa sarà formata da Okereke e Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Meitè, Valeri; Galdames; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.











