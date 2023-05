PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE/ Quote, acciacchi nell’attacco grigiorosso

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE: GLI ASSENTI

Brutte notizie soprattutto per Davide Ballardini per quanto riguarda gli assenti dalle probabili formazioni di Juventus Cremonese. Infatti, se la Juventus di mister Massimiliano Allegri deve fare a meno solamente di De Sciglio a causa di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il quale la sua stagione è ormai finita, per la Cremonese la trasferta all’Allianz Stadium potrebbe essere difficile anche dal punto di vista delle assenze.

Probabili formazioni Juventus Cremonese/ Diretta tv: chi gioca davanti per Allegri?

Infatti, sottolineiamo innanzitutto la squalifica di Pickel, mentre nell’attacco grigiorosso ci sono ben due acciaccati, dal momento che Tsadjout è alle prese con un problema muscolare al flessore, mentre Dessers ha un fastidio tendineo. Diamo in conclusione uno sguardo anche ai giocatori diffidati, che per la Juventus sono Danilo e Cuadrado, mentre per la Cremonese saranno squalificati al prossimo cartellino giallo Okereke, Lochoshvili e Afena-Gyan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIDEO/ Cremonese Spezia (2-0) gol e highlights. Ciofani-Vasquez in gol!

JUVENTUS CREMONESE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Cremonese ci presentano una partita molto particolare, in programma stasera all’Allianz Stadium di Torino per la trentacinquesima giornata di Serie A. Riflettori puntati evidentemente in particolare sulla Juventus di Massimiliano Allegri, che si sta giocando le semifinali di Europa League contro il Siviglia ma deve anche arrivare tra le prime quattro in classifica in campionato, anche se in realtà gli sviluppi dei processi della giustizia sportiva potrebbero portare nuovi guai. Di conseguenza è difficile dire quanto sarà davvero importante il campionato per i bianconeri, che comunque con la vittoria contro l’Atalanta hanno fatto registrare un bel passo avanti.

Diretta/ Cremonese Spezia (risultato finale 2-0): la chiude Vasquez!

Sicuramente il campionato ha fondamentale importanza per la Cremonese di Davide Ballardini e la buona notizia in tal senso è che i grigiorossi lombardi possono ancora sperare. La vittoria contro lo Spezia ha tenuto vive le speranze di salvezza della Cremonese, per i quali tuttavia servirebbe un’impresa molto simile a un miracolo sportivo. Senza fare troppi calcoli allora serve un segnale forte da una partita comunque di enorme prestigio, che potrebbe fare comunque la storia per la Cremonese in caso di risultato positivo, come a San Siro contro il Milan. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Cremonese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Juventus Cremonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa bianconeri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,35, mentre si sale poi a 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere la Cremonese a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Cremonese spicca la possibilità di turnover per Massimiliano Allegri, resta naturalmente da capire quali saranno le posizioni in cui ci saranno rotazioni rispetto all’Europa League. Secondo l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 della Juventus, immaginiamo Perin in porta e davanti a lui la difesa a tre nella quale i titolari dovrebbero essere Bremer, Gatti (favorito su Bonucci) e Danilo; a centrocampo poco turnover sulle fasce con Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre nel cuore della mediana potrebbero giocare Fagioli, il regista Paredes e Rabiot; i dilemmi di mister Allegri sono tuttavia soprattutto in attacco, dove Chiesa, Vlahovic, Di Maria e Milik che sono in quattro per due maglie.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Sul fronte lombardo, le probabili formazioni di Juventus Cremonese dovrebbero proporre il modulo 3-4-1-2, nelle quali dobbiamo sottolineare in particolare che Pickel è squalificato: in porta sarà sicuramente titolare Carnesecchi; davanti a lui ecco una difesa a tre nella quali i favoriti dovrebbero essere Ferrari, Vasquez e Lochoshvili; ecco poi una linea a quattro a centrocampo, con Sernicola esterno destro, Castagnetti e Meitè nel cuore della mediana della Cremonese, infine Valeri sulla corsia di sinistra; il trequartista dovrebbe essere Galdames, anche se c’è un potenziale ballottaggio con Benassi; in attacco invece pesano le assenze di Tsadjout e Dessers, quindi la coppia titolare grigiorossa sarà formata da Okereke e Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Meitè, Valeri; Galdames; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA