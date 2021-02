Probabili formazioni Juventus Crotone/ Diretta tv, tanti assenti di peso per Pirlo!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE: CHI IN CAMPO DOMANI?

Siamo impazienti di conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Crotone, match della 23^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium. Il match infatti, valido per il Monday Night, potrebbe regalarci qualche sorpresa: basti ricordare che la Vecchia Signora, pur scivolata al 4^ gradino della classifica di campionato dopo il KO rimediato contro il Napoli, pure in settimana è uscita sconfitta dalla sfida di Champions league contro il Porto. Non solo: è ben noto che Pirlo si presenterà all’intorno con parecchie defezioni anche importanti nella sua rosa, tra cui sicuramente anche dei pilastri della difesa come Bonucci e Chiellini. Non è dunque un momento semplicissimo per Mister Pirlo, a cui comunque va sempre il favore del pronostico; anche domani nella partita contro in Crotone, che finalmente conta ben pochi assenti annunciati. Gli uomini di Stroppa pure sono di rintrono da alcuni KO di fila, ma non scordiamo che è squadra che è comunque capace di mettere in difficoltà anche le big. In attesa di questo match bollente, andiamo a esaminare quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus e Crotone.

Come abbiamo accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Crotone, oggi Pirlo deve fare i conti con alcune assenze di peso, in primis in difesa. Senza Chiellini e Bonucci, come pure Cuadrado, le mosse nel reparto arretrato sono obbligate: fissato uno schieramento a 4, ecco che domani dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Alex Sandro e Danilo in corsia, come De Ligt e Demiral al centro. Per il centrocampo segnaliamo poi l’out annunciato di Rabiot per squalifica, come di Arthur per infortunio: Rodrigo Bentancur pur acciaccato sarà costretto allora a stringere i denti e a scendere in campo dal primo minuto con McKennie: toccherà a Chiesa e Bernardeschi agire come esterni di reparto. Per l’attacco segnaliamo che saranno convocabili ma difficilmente arrischiati Dybala e Morata: sarà maglia titolare nel 4-4-2 per Cr7 e Kulusevski.

Via libera invece al 3-5-2 per Mister Stroppa, che pure per le probabili formazioni di Juventus Crotone pare che abbia in mente di sacrificare ancora Junior Messias come mezz’ala: l’attacco infatti vedrà pronti titolari Ounas e Di Carmine. Per il centrocampo vediamo che toccherà a Zanellato fare le veci dell’infortunato Benali e al suo fianco non mancheranno il già citato Messias come Petriccione: saranno Reca e Pereira a completare lo schieramento sull’esterno. In difesa vediamo poi che sono ancora ballottaggi aperti per il reparto a tre dei rossoblu. Davanti al numero 1 Cordaz, pare infatti sicuro della propria maglia solo Djidji: Golemic sarà dunque in dubbio con Marrone, mentre è ballottaggio aperto tra Luperto e Magallan.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; A Sandro, De Ligt, Demiral, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; C Ronaldo, Kulusevski All. Pirlo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Luperto, Golemic, Djidji; Pereira, Messias, Zanellato, Petriccione, Reca; Ounas, Di Carmine All. Stroppa



