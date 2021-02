Probabili formazioni Juventus Crotone/ Quote, Messias ancora arretrato a centrocampo?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus e Crotone, match in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium e che pure chiuderà il quadro per la 23^ giornata della Serie A. Siamo infatti davvero curiosi di conoscere le mosse di Pirlo come di Stroppa per questa sfida che, almeno sulla carta, pare dall’esito scontato. La Vecchia Signora infatti è 4^ forza del campionato della Serie A, e benchè torni in campo dopo anche un’inatteso KO contro il Porto in Champions league, pure rimane la favorita.

Pure va detto che oggi Pirlo potrà contare su una rosa estremamente risicata: saranno tanti gli assenti annunciati e non possiamo escludere che anche il Crotone (fanalino di coda della classifica) riesca a mettere alle corde i bianconeri. Pure va aggiunto che i rossoblu hanno alle spalle una striscia di risultati particolarmente negativa: non sarà match facile per Stroppa. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus e Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match che chiude la 23^ giornata, vediamo subito che il pronostico è nettamente in favore della Vecchia Signora. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 della partita ha dunque fissato a 1.17 il successo della Juventus, contro il più alto 16.00 segnato per la vittoria del Crotone: il pareggio pagherà la posta a 7.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE

LE MOSSE DI PIRLO

Lo abbiamo accennato prima: per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Crotone Mister Pirlo dovrà fare i conti con un buon numero di assenti annunciati e giocatori acciaccati (che forse sarebbe il caso di preservarli in vista del prossimo impegno in Champions league). Disegnando dunque il 4-4-2 come modulo, ecco che in difesa dovrebbe oggi essere spazio per De Ligt e Demiral al centro, come pure per Alex Sandro e Danilo in corsia. A centrocampo assenti annunciati saranno Arthur e Rabiot (il primo per infortunio e il secondo per squalifica) e dunque sarà posto da titolare per McKennie, affiancato da Bentancur: agiranno ancora Chiesa e Bernardeschi in corsia. Alla vigilia del match del Monday Night poi rimangono ancora ben dubbie le condizioni di Morata, che si è sentito male durante l’ultimo impegno in Champions: in via precauzionale potrebbe oggi essere duo Cr7-Kulusevski in attacco.

LE SCELTE DI STROPPA

Spazio invece al 3-5-2 rossoblu per le probabili formazioni di Juventus e Crotone, dove pure il tecnico dovrebbe confermare in gran parte l’11 uscito sconfitto solo pochi giorni fa contro il Sassuolo. Sicuramente Stroppa vorrà confermare in attacco il duo composto da Ounas e Di Carmine: di conseguenza Junior Messias verrà sacrificato come mezz’ala, in compagnia di Zanellato (in dubbio con Cigarini), con Petriccione che invece sarà in cabina di regia (Benali è infortunato). A completare il reparto poi Reca e Pereira, anche se non mancano valide alternative dalla panchina. Per la difesa degli squali poi sono vivi ballottaggi tra Luperto e Magallan e tra Golemic e Marrone: solo Djidji pare sicuro della propria maglia, davanti al numero 1 Cordaz.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; A Sandro, De Ligt, Demiral, Danilo; Bernardeschi, McKennie, Bentancur, Chiesa; C Ronaldo, Kulusevski All. Pirlo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Petriccione, Reca; Ounas, Di Carmine All. Stroppa.



