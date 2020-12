Probabili formazioni Juventus Dinamo Kiev/ Diretta tv: tornano Bonucci e CR7

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS DINAMO KIEV: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Dinamo Kiev ci introducono a una partita di Champions League che, domani sera all’Allianz Stadium, vedrà i bianconeri a caccia di una vittoria per tenere vivo l’inseguimento al primo posto nel girone, unico obiettivo ancora rimasto visto che la qualificazione agli ottavi di finale è già in cassaforte dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Ferencvaros. In Champions League dunque le cose vanno bene, ma sui bianconeri aleggia qualche dubbio causato dai troppi pareggi in campionato, soprattutto contro le piccole, come dimostrato anche sabato scorso a Benevento. Ecco perché, al di là della relativa importanza della posta in palio, sarebbe molto importante vincere contro gli ucraini e dunque ecco perché ora andremo ad esaminare con grande attenzione le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Dinamo Kiev.

JUVENTUS DINAMO KIEV IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Dinamo Kiev sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali della piattaforma televisiva satellitare, che fornirà quindi anche la diretta streaming video, sempre riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS DINAMO KIEV

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Dinamo Kiev saranno caratterizzate dal grande ritorno dei veterani bianconeri, Bonucci e CR7. Andrea Pirlo dovrebbe proporre un 4-4-2 che davanti al portiere Szczesny dovrebbe dunque prevedere quella che è sostanzialmente la difesa titolare della Juventus con Danilo a destra, Bonucci e De Ligt coppia centrale, Alex Sandro a sinistra. A centrocampo si segnala un assetto che potrebbe essere abbastanza aggressivo, per merito innanzitutto della presenza di Kulusevski come esterno destro, poi ecco Bentancur e Rabiot che dovrebbe essere i titolari nel cuore del centrocampo della Juventus, infine sull’altra corsia potrebbe esserci un’occasione per Bernardeschi. Infine la coppia d’attacco composta naturalmente dalle due certezze della Juventus in questo momento, cioè Morata e Cristiano Ronaldo, che rientra dopo il discusso riposo a Benevento.

LE SCELTE DI LUCESCU

Per quanto riguarda gli ucraini, possiamo dire che nelle probabili formazioni di Juventus Dinamo Kiev il nome più atteso è quello dell’allenatore Mircea Lucescu, che conosce benissimo il calcio italiano e anche il suo collega Pirlo, che fece debuttare da calciatore in Serie A con il Brescia. Mai come stavolta possiamo allora parlare di allievo che sfida il maestro: un maestro che dovrebbe proporre la Dinamo Kiev con il modulo 4-2-3-1. Ipotizziamo infatti Bushchan tra i pali; davanti a lui la difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko e Karavaev; in mediana ecco invece la coppia formata da Shepelev e Garmash; infine giungiamo al reparto offensivo, dove i favoriti per le maglie da titolari dovrebbero essere Shaparenko, Buyalskyi, De Pena in appoggio al centravanti Verbic.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena, Verbic. All. Lucescu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA