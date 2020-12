Probabili formazioni Juventus Dinamo Kiev/ Quote, Cristiano Ronaldo torna titolare!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS DINAMO KIEV: CHI IN CAMPO OGGI?

Solo questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Allianz Stadium si accenderà per la quinta giornata della fase a gironi della Champions league, la partita tra Juventus e Dinamo Kiev: andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni dell’incontro. Vi è infatti grande attesa intorno alle mosse di Pirlo come di Lucescu, pur tenuto conto che ormai il destino delle due squadre è segnato per questa edizione della coppa. Vincendo contro il Ferencvaros, la Vecchia Signora si è assicurata di prendere parte agli ottavi di finale, ma pure oggi non sarà in campo senza titolari: in palio vi è comunque il pass per la prima del girone e pure Pirlo e i suoi hanno voglia di fare bene dopo anche il pari col Benevento. Non meno intenzionata a dare spettacolo la Dinamo Kiev di Lucescu, tra l’altro ex allenatore dello stesso Pirlo (per cui sarà scontro tra allievo e maestro questa sera): gli ucraini sanno già che saranno alla fine eliminati, ma contro il gigante bianconero serve comunque dare il massimo. Andiamo allora a controllare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Dinamo Kiev.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match e ricordando che all’andata fu 2-0 per i bianconeri contro gli ucraini, certo non facciamo fatica a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 del match ha segnato a 1.25 il successo della Juventus, contro il 12.50 fissato per la vittoria della Dinamo Kiev: il pari vale 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS DINAMO KEV

LE MOSSE DI PIRLO

Vi è sempre grande mistero attorno al modulo scelto da Pirlo per disporre i suoi bianconeri: pure questa sera il tecnico avrebbe dare spazio al 4-4-2, considerato che in questi giorni ha pure recuperato dal primo minuto Bonucci. Al fianco del numero 19 in difesa dovremo allora vedere pronto De Ligt, mentre potrebbe toccare a Danilo e Alex Sandro il ruolo di esterni di reparto. In avanti il tecnico cercherà poi di dare un orientamento piuttosto offensivo al centrocampo: ecco perché ci sarà Kulusevski in corsia, magari messo in coppia con Bernadeschi, mentre Rabiot e Bentancur agiranno al centro. In avanti poi Pirlo ritrova titolare dopo il turno di riposo osservato con il Benevento Cristiano Ronaldo: al fianco del lusitano ecco Morata, che pure salterà la prossima sfida in Serie A per squalifica.

LE SCELTE DI LUCESCU

Dovrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo prediletto da Lucescu per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Dinamo Kiev, ma dal tecnico potrebbe comunque riservarci qualche novità, considerato l’alto numero di indisponibili in casa ucraina. Pure a conti fatti questa sera non dovrebbero mancare Mykolnko e Zabarnyi (che salterà il prossimo turno di campionato) al centro del reparto difensivo, mentre stanno Karavaev e Kedziora i titolari in corsia. Per la mediana saranno poi maglie consegnare per Shepelev e Garmash, mentre potrebbe toccare a Buyalskyi il ruolo da tre quartina. Sono poi pochi i ballottaggi in corso anche in attacco: Verbic rimane la prima scelta per la prima punta, mentre Shaparenko e De Pena agiranno sull’esterno del reparto (anche se Tsygankov scalpita per un posto da titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena, Verbic. All. Lucescu.



