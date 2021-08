Probabili formazioni Juventus Empoli/ Diretta tv, Locatelli titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Empoli analizziamo le scelte dei due allenatori nella partita che si gioca sabato 28 agosto, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Siamo nella 2^ giornata di Serie A 2021-2022, e i bianconeri cercano già il riscatto dopo il beffardo pareggio di Udine, nel quale si sono fatti rimontare due gol e hanno colpito due pali, vedendosi annullare la rete della vittoria in pieno recupero. Prestazione confortante per Massimiliano Allegri ma difensivamente bisogna sistemare qualcosa: ora l’esordio casalingo per provare a riprendere quota e non rimanere troppo indietro.

Deve risalire la corrente anche l’Empoli, che nella prima di campionato ha perso in casa: passato subito in vantaggio, è stato rimontato dalla Lazio incassando tre reti, pertanto Aurelio Andreazzoli ha già capito che la corsa alla salvezza sarà particolarmente complicata. Ora vediamo, come già detto, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: aspettando la partita, leggiamo in maniera più approfondita le loro decisioni nelle probabili formazioni di Juventus Empoli.

JUVENTUS EMPOLI DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli sarà disponibile solo su DAZN: quest’anno la programmazione della Serie A è invertita rispetto alle passate stagioni, dunque questa piattaforma avrà l’esclusiva delle partite del campionato mentre Sky ne fornirà tre per ogni giornata. Questa non è compresa nel pacchetto del 2° turno, dunque appuntamento solo per i clienti DAZN con visione in diretta streaming video, utilizzando PC, tablet e smartphone o in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Arrivano i cambi per Allegri in Juventus Empoli: il tecnico toscano è pronto a dare la prima maglia da titolare a Locatelli, che agirebbe in mezzo al campo facendo coppia con Bentancur. Il modulo potrebbe essere un 4-4-2 “mascherato”: Cuadrado e Federico Chiesa partono dal centrocampo, ma in realtà alzano la loro posizione andando ad affiancare Dybala, che dal canto suo farà il trequartista. Dunque, ecco Cristiano Ronaldo che di fatto fa la prima punta, come già si intuiva: il portoghese, dopo la panchina della Dacia Arena, dovrebbe tornare titolare e riprendersi dunque le chiavi della Juventus. Resta fuori Morata, mentre Kaio Jorge è già ai box e andrà valutato; il reparto che non dovrebbe cambiare è la difesa, qui infatti Allegri punta ancora su Szczesny – decisivo in negativo domenica scorsa – con Bonucci e De Ligt a proteggerlo in posizione centrale, i due terzini dovrebbero essere ancora una volta Danilo e Alex Sandro.

GLI 11 DI ANDREAZZOLI

Di base Andreazzoli affronta Juventus Empoli con il 4-3-2-1, ma a seconda dei ballottaggi potrebbe cambiare: Stojanovic e Marchizza esterni con Simone Romagnoli e Ismajli centrali davanti a Vicario, ma l’inserimento di Luperto al posto di Stulac porterebbe gli azzurri a giocare con la difesa a tre. Non solo: in mezzo l’ex Venezia sarà protetto da Samuele Ricci e Haas, davanti a loro agiscono Bajrami e Bandinelli come trequartisti ma c’è l’alternativa Cutrone, con l’attaccante ex Milan che, dovesse venire schierato titolare, giocherebbe ovviamente davanti modificando ulteriormente il modulo dell’Empoli, che diventerebbe a quel punto un 4-3-1-2. Oppure un 3-4-1-2, a seconda appunto delle scelte sulla difesa; contro la Juventus Andreazzoli potrebbe puntare sul doppio trequartista per avere maggiore copertura sul primo pressing, il punto fermo della neopromossa sembra comunque essere Leonardo Mancuso che sarà titolare come centravanti, aspettando che Cutrone (tornato in Italia) entri in forma per prendere in mano la squadra.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, F. Chiesa; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Ismajli, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Haas; Bajrami, Bandinelli; L. Mancuso. Allenatore: Aurelio Andreazzoli



© RIPRODUZIONE RISERVATA