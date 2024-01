Probabili formazioni Juventus Empoli/ Diretta tv: Rabiot e Caputo da valutare (Serie A, 26 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Empoli ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 27 gennaio, valida per la 22^ giornata di Serie A 2023-2024: ci arriva benissimo la Juventus che, anche approfittando del fatto che l’Inter sia stata impegnata in Supercoppa, ha ottenuto il primo posto in classifica grazie al 3-0 sul Lecce, seconda vittoria consecutiva con questo risultato che ha finalmente messo in mostra un gioco offensivo nel quale si è soprattutto esaltato Dusan Vlahovic, che infatti in queste due uscite ha segnato 4 gol.

Attenzione però all’Empoli, che a sua volta ha vinto 3-0 l’ultima partita: il tris è stato rifilato al Monza nel giorno dell’esordio di Davide Nicola, dunque l’allenatore piemontese ha subito lasciato intendere di poter centrare l’ennesima salvezza miracolosa anche se ovviamente domani l’asticella si alza, e non di poco. Sarà interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, ma prima dobbiamo fare la solita valutazione circa le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, quindi andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Empoli.

La diretta tv di Juventus Empoli non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ricordando che sono tre i match che per ogni giornata di Serie A godono di questo “privilegio; non rientrando nel pacchetto di questo turno, questa partita sarà visibile soltanto con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per Juventus Empoli Massimiliano Allegri deve ancora sciogliere qualche nodo, uno dei quali riguarda la presenza di Rabiot che ha accusato un affaticamento al polpaccio: con il francese fuori dai giochi sarebbe Miretti a giocare sulla mezzala sinistra, mentre sull’altro versante può essere confermata la soluzione con Cambiaso che parte subito da interno invece di stringere nel corso della partita, e dunque inevitabilmente sarebbe McKennie a presidiare la fascia destra. Kostic rimane favorito a sinistra anche se un po’ di turnover potrebbe portare alla titolarità di Iling Junior; in mezzo invece cabina di regia affidata a Locatelli, con Nicolussi Caviglia eventualmente pronto alla staffetta. In difesa va registrato l’arrivo di Tiago Djaló, ma il portoghese dovrebbe comunque andare in panchina: la possibile sorpresa è Rugani che può sostituire uno tra Gatti, Bremer e Danilo, in porta confermato Szczesny e in attacco scalpita ovviamente un Federico Chiesa ancora non al 100%, per questo motivo il giovane Kenan Yildiz dovrebbe nuovamente affiancare Vlahovic.

LE MOSSE DI NICOLA

Nicola ha problemi soprattutto sugli esterni in Juventus Empoli, perché Ebuehi e Giuseppe Pezzella sono fuori dai giochi e Simone Bastoni in forte dubbio; anche davanti i toscani non stanno benissimo, con Caputo e Destro acciaccati. Per questo motivo il tandem offensivo all’Allianz Stadium dovrebbe nuovamente essere composto da Alberto Cerri, tecnicamente un ex della partita, e Cambiaghi; sulle corsia laterali invece avremo Bereszynski a destra e Gyasi che, come già ai tempi dello Spezia, si adatta a fare tutta la fascia anche se sul versante opposto rispetto alle passate stagioni. In difesa dovrebbero trovare spazio i soliti noti, quindi Ismailj e Luperto a supportare Walukiewicz; in porta, Caprile si è ormai ripreso la maglia da titolare. Per quanto riguarda il centrocampo, attenzione a Zurkowski che è stato il giustiziere del Monza con una grande tripletta; il polacco sarà una delle due mezzali, l’altra Razvan Marin che di fatto gioca da playmaker “mascherato”, perché parte dal centrosinistra lasciando ad Alberto Grassi la zona centrale nel settore nevralgico.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, A. Grassi, R. Marin; Gyasi; A. Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Davide Nicola











