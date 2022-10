Probabili formazioni Juventus Empoli/ Quote: dubbi a centrocampo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Juventus Empoli ci introducono alla partita che già questa sera all’Allianz Stadium aprirà il programma della undicesima giornata di Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri avrà la pressione di dover cogliere un successo: con la vittoria nel derby della Mole di sabato scorso la Vecchia Signora ha tratto un sospiro di sollievo (#fiuuu, si potrebbe dire) ma naturalmente in casa contro una piccola ha il dovere di vincere ancora per cercare di raddrizzare una classifica davvero deludente, per poi provare a giocarsi le ultime (scarse) speranze in Champions League.

Probabili formazioni Juventus Empoli/ Diretta tv: chi con Vlahovic? (Serie A)

L’Empoli di Paolo Zanetti vivrà una partita naturalmente difficile, che però i toscani vinsero nello scorso campionato e che oggi possono affrontare con la serenità di chi arriva da una vittoria, quella di sabato scorso contro il Monza, che ha confermato il fatto che l’Empoli sta facendo finora molto bene sulla strada verso il grande obiettivo della salvezza, perché con 11 punti in classifica è “la prima delle piccole”. Tutto questo considerato, andiamo adesso ad analizzare tutte le ultime notizie a poche ore dal match circa le probabili formazioni di Juventus Empoli.

DIRETTA/ Empoli Monza (risultato finale 1-0): espulso Rovella

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che considera nettamente favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 a 1,40. Si sale poi già a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Empoli, ecco che questa volta Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2, dunque con una retroguardia a tre davanti al portiere Szczesny che dovrebbe essere formata da Danilo, Bonucci e Alex Sandro; ruolo importante per gli esterni, a cominciare da Cuadrado a destra, mentre a sinistra agirà Kostic. Molto delicata la composizione del cuore di centrocampo perché abbiamo i ballottaggi McKennie-Miretti e Locatelli-Paredes ancora aperti, mentre l’unica certezza sembra essere Rabiot; infine ci dovrebbe essere un dubbio ancora da sciogliere pure in attacco, dove Milik (favorito) e Kean si contendono la maglia al fianco di Vlahovic.

Diretta/ Empoli Lecce Primavera (risultato finale 1-1): resistenza toscana in 9!

LE SCELTE DI ZANETTI

Per quanto riguarda gli ospiti toscani, ecco che le le probabili formazioni di Juventus Empoli per il mister Paolo Zanetti dovrebbero offrirci un modulo 4-3-1-2, con le idee molto chiare sui titolari almeno fino a centrocampo: ecco allora Vicario in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi da destra a sinistra; nella mediana dell’Empoli invece dovrebbero giocare Haas, Marin e Bandinelli. I dubbi per Zanetti sono tutti in attacco, a cominciare da Baldanzi oppure Bajrami come trequartista, poi in attacco potrebbero essere favoriti Lammers e Destro su Satriano e Pjaca, ma sono tre ballottaggi aperti, quindi con ben sei uomini che sperano di partite titolari allo Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Destro. All. Zanetti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA