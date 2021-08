Probabili formazioni Juventus Empoli/ Quote: riecco titolare Chiesa, ciao CR7

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Ci avviciniamo all’anticipo dell’Allianz Stadium con le probabili formazioni di Juventus Empoli, che stasera alla seconda giornata di campionato chiamerà alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A i bianconeri di Massimiliano Allegri, dal momento che la Juventus è reduce – oltre che dall’addio di Cristiano Ronaldo – dall’amaro pareggio subito settimana scorsa in rimonta dall’Udinese dopo essere andata avanti di due gol, fatto che non è da Juventus.

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli potrebbe essere una vittima ideale, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ma i toscani giocheranno con la serenità di chi non ha nulla da perdere. Tutto questo premesso, ecco che c’è da seguire con grande attenzione l’avvicinamento alla partita e allora scopriamo quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa bianconeri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,22, mentre poi si sale a quota 6,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 13 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Arrivano i cambi per Max Allegri nelle probabili formazioni di Juventus Empoli: il tecnico toscano è pronto a dare la prima maglia da titolare a Locatelli, che agirebbe in coppia con Bentancur nel cuore del centrocampo. Il modulo potrebbe essere un 4-3-3 causato dall’addio di Cristiano Ronaldo, dunque Cuadrado e Chiesa alzando la loro posizione vanno ad affiancare Dybala, che dal canto suo farà il centravanti (in modo tutto suo, si intende). Dunque, ecco Chiesa stavolta titolare e lo stesso discorso doveva valere anche per un certo Cristiano Ronaldo dopo la panchina della Dacia Arena, ma poi è cambiata la storia. Resta fuori Morata, mentre Kaio Jorge è già infortunato e andrà valutato; il reparto che non dovrebbe cambiare è la difesa, qui infatti Allegri punta ancora su Szczesny per il riscatto dopo il flop di domenica scorsa, con Bonucci e De Ligt a proteggerlo in posizione centrale (Chiellini ovviamente in alternativa), più i due terzini che dovrebbero essere ancora una volta Danilo e Alex Sandro.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Sul fronte toscano, Aurelio Andreazzoli nelle probabili formazioni di Juventus Empoli dovrebbe riservarci il 4-3-2-1, ma a seconda dei ballottaggi potrebbe anche cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Stojanovic e Marchizza potrebbero infatti essere i terzini con Romagnoli e Ismajli centrali davanti al portiere Vicario, ma l’eventuale inserimento di Luperto al posto di Stulac porterebbe gli azzurri a giocare con la difesa a tre. L’ex Venezia dovrebbe però giocare, protetto da Ricci e Haas come mezzali di centrocampo, davanti a loro Bajrami e Bandinelli come trequartisti in appoggio a Mancuso prima punta, ma c’è l’alternativa Cutrone, con l’attaccante ex Milan che giocando da titolare ovviamente modificherebbe ulteriormente il modulo dell’Empoli, che diventerebbe a quel punto un 4-3-1-2 oppure un 3-4-1-2, a seconda appunto delle scelte sulla difesa. Contro la Juventus Andreazzoli potrebbe puntare sul doppio trequartista, il punto fermo della neopromossa sembra comunque essere Mancuso in attacco.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Chiesa. All. Allegri.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami, Bandinelli; Mancuso. All. Andreazzoli.



