Probabili formazioni Juventus Ferencvaros/ Diretta tv: arriva il turno di Dybala?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FERENCVAROS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Ferencvaros ci introducono alla partita valida per la quarta giornata nel gruppo G di Champions League 2020-2021: i bianconeri, che arrivano dalla convincente vittoria sul Cagliari, hanno la possibilità di chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi e ci arriverebbero con due turni di anticipo, per poi provare a prendersi anche il primo posto nel girone. All’andata la Juventus è andata incontro a una formalità: il Ferencvaros, tornato ai gironi dopo 25 anni, non ha offerto molta resistenza ed è stato sconfitto con un 4-1 netto, risultato che ha rinfrancato Andrea Pirlo che sta anche provando a rendere più compatta ed efficace la sua squadra. Non ci resta che vedere come andranno le cose all’Allianz Stadium; aspettando il calcio d’inizio della sfida, possiamo anche valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando e leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Ferencvaros.

Qualche dubbio per Pirlo nelle probabili formazioni di Juventus Ferencvaros: il tecnico bresciano è ancora senza Bonucci e Chiellini, dunque in difesa dovrebbe puntare nuovamente su Demiral e De Ligt ma questa volta giocando con la difesa a quattro. Questo significa che Frabotta può tornare titolare a sinistra – aspettando il pieno recupero di Alex Sandro, tornato a giocare sabato sera – con Cuadrado o Danilo sulla destra, mentre in porta tornerà Szczesny e a centrocampo potremmo vedere delle scelte diverse, vale a dire McKennie e Bentancur titolari insieme a uno tra Rabiot e un Arthur Melo che sta crescendo in maniera esponenziale. Avremo poi un assetto offensivo con Kulusevski alle spalle dei due attaccanti: possibile turno di riposo per Morata e occasione per Dybala che giocherebbe titolare al fianco di Cristiano Ronaldo, naturalmente per una maglia scalpita anche Federico Chiesa il cui totale recupero però sarà graduale, considerando anche il grado di difficoltà dell’impegno.

Sergiy Rebrov studia le probabili formazioni di Juventus Ferencvaros partendo da un 4-2-3-1: a protezione del portiere Dibusz dovremmo vedere una linea che prevede due centrali come Blazic e Kovacevic, mentre sulle corsie laterali di difesa i prescelti possono essere capitan Lovrencsics, che non aveva fatto male all’andata, e Helster che ha deciso l’ultima sfida di campionato contro la Honvéd. In mezzo al campo la cerniera di protezione e impostazione prevede Somalia e Kharatin, entrambi in vantaggio su Skvarka e Vécsei; spazio poi a una linea di trequarti nella quale Robert Mak insidia la maglia di Uzuni sulla sinistra, a destra invece dovrebbe essere confermato Isael e al centro dovrebbe essere Chol Nguen a giocare come riferimento tra le linee. La prima punta uscirà dal ballottaggio tra Franck Boli e Baturina: l’ivoriano dà la sensazione di poter partire favorito e dunque avere la maglia anche martedì sera all’Allianz Stadium.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Frabotta; McKennie, Bentancur, Rabiot; Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Helster; Somalia, Kharatin; Isael, Chol Nguen, Mack; F. Boli. Allenatore: Sergiy Rebrov



