Probabili formazioni Juventus Ferencvaros/ Quote, riposano Morata e Kulusevski?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FERENCVAROS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Juventus Ferencvaros abbiamo lo spunto per affrontare il tema della partita che, alle ore 20:45 di martedì 24 novembre, si gioca per il gruppo G di Champions League 2020-2021: siamo alla quarta giornata, e due settimane fa i bianconeri avevano dominato in Ungheria prendendosi la seconda vittoria esterna, avvicinando dunque la qualificazione agli ottavi che potrebbe arrivare aritmeticamente questa sera, in caso di successo all’Allianz Stadium e contemporaneo ko della Dinamo Kiev contro il Barcellona. Essendo un match abbordabile, Andrea Pirlo potrebbe dare campo a chi ha giocato meno ma deve anche fare i conti con gli infortuni e qualche condizione non ottimale; sarà interessante scoprire cosa farà il tecnico bresciano, che intanto sabato ha battuto il Cagliari ritrovando Alex Sandro e Federico Chiesa, che aveva saltato l’ultimo match e gli impegni della nazionale. Aspettando il calcio d’inizio della partita, vediamo quindi in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le loro scelte nelle probabili formazioni di Juventus Ferencvaros.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Juventus Ferencvaros indica nei bianconeri i netti favoriti: la distanza tra l’eventualità della vittoria interna (segno 1) e quella del successo ungherese (segno 2) è enorme, perché stiamo parlando rispettivamente di 1,08 e 28,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare ben 11,00 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FERENCVAROS

GLI 11 DI PIRLO

Nelle probabili formazioni di Juventus Ferencvaros bisogna osservare che Pirlo rischia di perdere anche Demiral, uscito malconcio sabato: sarebbe il terzo centrale indisponibile, di conseguenza la difesa sarebbe a quattro senza discussioni con Danilo adattato al fianco di De Ligt, con la fascia destra liberata per Cuadrado e il versante opposto sul quale Alex Sandro se la vede con Frabotta, ma parte favorito dovendo mettere minuti nelle gambe. Il già citato Frabotta potrebbe comunque avere posto in mediana, sempre sulla corsia mancina: il modulo in questo caso sarebbe un 4-4-2 nel quale Federico Chiesa occuperebbe l’altro versante del campo, in mezzo invece riposo per Rabiot e spazio a McKennie o Bentancur al fianco di Arthur Melo – difficile che giochino entrambi – l’alternativa è il centrocampo a tre nel quale però non troverebbe spazio Chiesa. Che lo avrebbe in un ipotetico tridente offensivo, ma Pirlo pensa soprattutto a un tandem offensivo Dybala-Cristiano Ronaldo con turno di riposo per Morata, che fino a qui ha giocato sempre: sarà panchina anche per Kulusevski dunque.

LE SCELTE DI REBROV

Per Sergiy Rebrov le probabili formazioni di Juventus Ferencvaros dovrebbero essere fissate: il tecnico ucraino dovrebbe schierare un 4-2-3-1 che all’occorrenza potrebbe diventare 4-3-3, con Franck Boli schierato da prima punta e una linea di trequartisti con Isael e Mack esterni lasciando a Chol Nguen il compito di agire come trequartista di riferimento. In questo caso la mediana a protezione della difesa prevedrebbe due giocatori come Somalia e Kharatin; da valutare appunto il modulo nel quale si potrebbe inserire un centrocampista in più, magari per contrastare in modo più efficace il palleggio della Juventus. A protezione del portiere Dibusz giocheranno comunque due centrali come Kovacevic e Blazic; Lovrencsics, sicuramente uno dei più positivi nella partita giocata a Budapest, avrà facoltà di percorrere tutta la corsia destra mentre sull’altro versante il titolare del ruolo sarà Helster. Da valutare eventuali modifiche a questo undici ovviamente, ma tecnicamente le scelte principali dovrebbero essere queste salvo ripensamenti nelle prossime ore.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; F. Chiesa, McKennie, Bentancur, Frabotta; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Helster; Somalia, Kharatin; Isael, Chol Nguen, Mack; F. Boli. Allenatore: Sergiy Rebrov



