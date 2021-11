Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv, ancora Dybala da titolare?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Fiorentina, sfida della 12^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani alle ore 18.00 tra le mura dell’Allianz stadium. Rinvigoriti dal 4-2 segnato contro lo Zenit in Champions league solo in settimana, i bianconeri tornano in campo con l’intenzione di rilanciarsi anche nel primo campionato nazionale: la batosta occorsa solo lo scorso weekend col Verona ha aperto una vera e propria crisi in casa di Allegri e ora la Vecchia Signora è chiamata a raccogliere i cocci e a rialzare la testa.

Questo pur contro una Fiorentina più che mai motivata a fare il colpaccio a Torino. La squadra di Italiano è dI ritorno dal 3-0 firmato con lo Spezia solo pochi giorni fa e certo spera di approfittare di una squadra in difficoltà come è quella piemontese per continuare a scappare la classifica di campionato e agganciare la zona Europa. Non sarà dunque match scontato quello a cui assisteremo: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Fiorentina sarà in realtà una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per dare la scossa anche la destino dei bianconeri in campionato, ecco che domani Allegri dovrebbe dare corda ancora al 4-4-2 come modulo, dove pure subito saranno confermati titolari Dybala e Chiesa in attacco, pur con Morata a disposizione dalla panchina, pronto a dare il cambio all’argentino, che ha ben fatto contro i russi in Champions league. Alle spalle dei due punte rimangono irrinunciabili giocatori come Bentancur e Locatelli, con Cuadrado che pure sarà titolare sull’esterno dello schieramento, probabilmente in coppia con Rabiot. Poche novità poi nella difesa della Vecchia Signora, con la riproposizione della coppia De Ligt-Bonucci e con Danilo e Alex Sandro pronti in corsia: attenzione però a Chiellini che potrebbe dare il cambio al numero 19 bianconero.

LE SCELTE DI ITALIANO

Conferma del 4-3-3 per Italiano che pure per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, schiererà solo i suoi giocatori più in forma. Ecco perchè domani non mancheranno Vlahovic in prima punta, come Callejon e Saponara: Sottil però rimane pronto a dare manforte, magari nella ripresa dell’incontro (Gonzalez è ancora in isolamento). A centrocampo poi la viola si affiderà a Torreira in cabina di regia, con Castrovilli e Bonaventura ai lati, come occorso anche contro lo Spezia solo pochi giorni fa. Nessuna sorpresa poi in difesa, con Martinez Quarta e Milenkovic al centro del reparto e Biraghi e Odriozola pronti in corsia. Segnaliamo che però rimangono da valutare le condizioni di Dragowski: per la 12^ giornata scalda dunque i guantoni Terracciano.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Dybala All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3); Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara All. Italiano



