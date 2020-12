Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv, torna Cuadrado titolare?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani tra le mura dell’Allianz Stadium e solo alle ore 20.45 la sfida per la 14^ giornata della Serie A tra Juventus e Fiorentina: andiamo a vederne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pirlo per questo big match: la Juventus dopo l’ottimo poker firmato contro il Parma pochi giorni fa, ha infatti domani sera la grande occasione per confermarsi nel podio della classifica di campionato. Chance unica, in una sfida che però non si annuncia affatto facile, considerato che si tratta del terzo impegno nell’ordine di pochi giorni e che pure l’infermeria di Vinovo non appare ancora sguarnita.

Sarà comunque incontro ben ostico anche per la Fiorentina di Prandelli, che oltre a calendario affollato e indisponibili, deve anche trovare le forze per sfidare una big e riscattarsi dal pareggio rimediato solo lo scorso fine settimana contro il Verona. Un verdetto che non ha assolutamente soddisfatto la tifoseria e che pure ha portato i gigliati troppo vicina alla zona più complicata della classifica. Andiamo ora a dare un occhio alle probabili formazioni di Juventus e Fiorentina, alla vigilia del big match.

JUVENTUS FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI PIRLO

Alla vigilia della sfida per la 14^ giornata di campionato, è difficile immaginare che modulo utilizzerà questa volta Andrea Pirlo: il tecnico bianconero infatti non ha ci fatti abituare a nessun schema in particolare nella prima parte della stagione. Pure è opinione che a Torino possa dare spazio al 4-4-2 come schieramento, dove pure vedremo pronto in difesa Cuadrado, in compagnia di Bonucci e De Ligt, oltre che di Danilo: Szczesny, rimasto a riposo contro il Parma, sarà il titolare tra i pali. In avanti dunque potrebbe essere spazio per Chiesa e McKennie, usati come esterni, mentre al centro è dubbia la disponibilità di Arthur, dopo l’ultimo acciacco. Con Dybala out per infortunio, sarà spazio in attacco per Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

LE SCELTE DI PRANDELLI

Non sono minor dubbi per Prandelli, che pure nelle ultime uscite ha variato diversi moduli tattici, passando dalla difesa a tre a 4 e con un centrocampo anche qui assai ballerino. Per la 14^ giornata potrebbe essere riconferma del 3-5-2 visto solo pochi giorni fa contro il Verona: pure potrebbero essere non pochi i giocatori che varieranno. Sicuramente domani sera in difesa rivedremo pronti dal primo minuti Milenkovic e Pezzella, ma già a sinistra è ballottaggio aperto tra Igor e Caceres, visto che il primo non ha demeritato contro l’Hellas nel fine settimana. Per la mediana Amrabat, Castrovilli (che pure è diffidato) e Pulgar dovrebbero essere le prime mosse al centro del reparto, mentre per coprire la corsia di fanno avanti Lirola e Biraghi: pure i due sono sempre in dubbio, con Barreca e Venuti. Rimangono invece favoriti per la maglia da titolare in attacco Vlahovic e Ribery, ma attenzione anche a Patrick Cutrone, sempre a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo All. Pirlo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli



