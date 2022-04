Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv: tridenti contro

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ricordano che domani sera all’Allianz Stadium ci sarà la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, che vede i bianconeri favoriti in virtù del fortunato successo per 0-1 all’andata a Firenze, su autorete in extremis. Mai sottovalutare tuttavia una partita che è sempre speciale, una rivalità fortissima soprattutto sulla sponda della Fiorentina, ulteriormente acuita dalla cessione proprio alla Juventus di Vlahovic nella sessione invernale di mercato, ultimo capitolo di una storia infinita.

Non si possono fare molti calcoli: la Coppa Italia è l’unica possibilità per la Juventus di vincere un trofeo in questa stagione abbastanza sotto tono per la Vecchia Signora, mentre per la Fiorentina il 2021-2022 è stato senza dubbio eccellente (basterebbe osservare la differenza di punti con l’anno scorso), ma buttare fuori la Juventus vincendo a Torino sarebbe la ciliegina sulla torta. Andiamo allora a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Fiorentina sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, perché quest’anno è Mediaset ad avere i diritti della Coppa Italia. Questo significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Mediaset Play e SportMediaset.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina vedono Max Allegri intenzionato a dare la massima importanza alla Coppa Italia, tenuto conto tuttavia di alcune assenze. Disegniamo il modulo 4-3-3 con Szczesny in porta; davanti a lui, De Sciglio potrebbe trovare ancora posto come terzino destro, in mezzo puntiamo su De Ligt e Chiellini con Bonucci prima alternativa, a sinistra infine possibile ballottaggio Alex Sandro-Pellegrini.

Tra i suoi mille volti, in questo momento Cuadrado deve fare il centrocampista, probabilmente al fianco di Zakaria e Rabiot in un terzetto che ha poche alternative in questo momento; le cose vanno decisamente meglio in attacco per la Juventus, che può schierare il tridente con Dybala a destra, il grande ex Vlahovic come prima punta e Morata ala sinistra.

LE SCELTE DI ITALIANO

Sulla sponda viola, ipotizziamo nelle probabili formazioni di Juventus Fiorentina un modulo 4-3-3 per mister Vincenzo Italiano allo Stadium: in porta il titolare è ormai Terracciano; davanti a lui potremmo vedere la difesa a quattro con Venuti a destra, Milenkovic e Igor coppia centrale ed infine Biraghi come terzino sinistro.

A centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Maleh, Torreira e Duncan, anche perché bisogna fare i conti con l’infortunio subito sabato contro il Venezia da Castrovilli; situazione ancora più incerta attacco, dove Gonzalez è la certezza nel tridente, con Piatek e Cabral in ballo per la maglia da centravanti e Saponara in ballottaggio con Ikonè come ala sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.

