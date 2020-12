Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote: ancora Bentancur-McKennie?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ci permettono di presentare la grande sfida di Serie A che andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium di Torino, una partita naturalmente ricca di grande storia, ma alla quale bianconeri e viola arrivano in condizioni ben diverse. La Juventus infatti è reduce dal netto successo di Parma, un passo avanti importante per Andrea Pirlo in una lotta scudetto che quest’anno si annuncia avvincente ed incerta, dunque ogni punto lasciato per strada nelle partite più “facili” potrebbe essere un peso per la Vecchia Signora. La Fiorentina di Cesare Prandelli cerca invece un risultato che avrebbe grande valenza anche dal punto di vista psicologico: gli ultimi due pareggi sono stati un brodino, ma le difficoltà della Viola in questo campionato restano evidenti. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Juventus Fiorentina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che lasciano intendere una partita a senso unico. I padroni di casa sono favoriti: il segno 1 per la vittoria bianconera vale 1,32. Si sale poi a quota 5,25 in caso di segno X per il pareggio, infine un colpaccio viola varrebbe 9,00 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE SCELTE DI PIRLO

Nelle probabili formazioni di Juventus Fiorentina, per Andrea Pirlo le certezze sono in attacco, dove vedremo la coppia Cristiano Ronaldo-Morata (anche perché Dybala è acciaccato). Non al meglio pure Arthur, a centrocampo si va dunque verso la coppia Bentancur-McKennie, che sembra d’altronde essere ormai diventata la preferita dell’allenatore, con Rabiot prima alternativa. Sulle fasce invece dovremmo vedere il grande ex Chiesa a sinistra, mentre sulla destra si annuncia molto interessante il ballottaggio Kulusevski-Ramsey, forse il dubbio principale per Pirlo. Un nodo anche in difesa, dove Alex Sandro e Danilo si contendono la maglia per completare un reparto che per il resto vedrà l’altro ex Cuadrado, Bonucci e De Ligt davanti al portiere Szczesny.

LE MOSSE DI PRANDELLI

Sul fronte viola, le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ci dovrebbero riservare il modulo 3-5-1-1. Dragowski sarà certamente tra i pali, così come Milenkovic e Pezzella nella linea difensiva a tre completata poi da Caceres (favorito) oppure Igor. Altri due dubbi per Cesare Prandelli a centrocampo, dove Venuti, Callejon e Lirola sono addirittura in tre a contendersi il posto da esterno destro mentre Bonaventura se la gioca con Pulgar per affiancare Amrabat e Castrovilli nel cuore della mediana gigliata, con Biraghi che infine agirà a sinistra per completare il folto centrocampo a cinque della Fiorentina, che cercherà la superiorità numerica in questa zona del campo. Infine il reparto offensivo, dove non ci dovrebbero essere dubbi su Ribery trequartista alle spalle della prima punta Vlahovic.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli.



