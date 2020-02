Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote, Ramsey titolare? (Serie A)

Juventus Fiorentina si gioca alle ore 12.30: le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium per l’anticipo dell’ora di pranzo della ventiduesima giornata di Serie A. Sfida sempre sentita, di conseguenza c’è attesa circa le scelte di formazione da parte di Maurizio Sarri e Beppe Iachini. La Juventus infatti deve ripartire dopo la sconfitta di Napoli per consolidare il primo posto, la Fiorentina vive la partita dell’anno reduce dal pareggio con il Genoa, ma questo match per i Viola va oltre i tre punti. Andiamo allora adesso a scoprire senza indugio quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Fiorentina tiene banco senza dubbio l’attacco bianconero. Maurizio Sarri schiererà sicuramente Cristiano Ronaldo, ma il tridente di lusso sembra escluso, dunque Higuain e Dybala si contendono una maglia e con loro giocherà anche uno fra Ramsey e Douglas Costa, dunque fino all’ultimo secondo potrebbero esserci sorprese nell’attacco della Vecchia Signora. Molto più chiara sembra essere la situazione negli altri reparti per la Juventus: in porta Szczesny; la linea difensiva a quattro vedrà titolari da destra a sinistra Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; infine a centrocampo due maglie saranno assegnate senza dubbio a Bentancur e Pjanic, mentre l’ultimo posto disponibile ci proporrà il ballottaggio tutto francese tra Rabiot e Matuidi.

LE MOSSE DI IACHINI

Assenze pesanti in casa viola invece per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina. Mister Beppe Iachini deve fare a meno di Castrovilli oltre che di Ribery, inoltre la difesa gigliata paga un prezzo molto alto alle squalifiche di Milenkovic e Caceres. Di conseguenza, nel 3-5-2 della Fiorentina la linea della retroguardia a tre davanti al portiere Dragowski sarà formata da Ceccherini, Pezzella e Venuti; anche a centrocampo non sembrano esserci dubbi, dunque disegniamo un assetto con Lirola a destra, poi Benassi, Pulgar, Badelj ed infine come esterno sinistro Dalbert. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Chiesa e Cutrone, con il giovane Vlahovic che pare dunque destinato alla panchina, dove si accomoderà come prima alternativa a partita in corso ai due titolari.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Coccolo, Matuidi, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, Khedira, Danilo, Demiral.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Venuti; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Terzic, Ranieri, Eysseric, Sottil, Montiel, Ghezzal, Vlahovic, Boateng.

Squalificati: Milenkovic, Caceres.

Indisponibili: Ribery, Castrovilli.



