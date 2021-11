Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote, spazio per Terracciano tra i pali

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, bella sfida della 12^ giornata della Serie A, che pure avrà luogo questa sera alle ore 18.00 tra le mura dell’Allianz stadium. Dopo essersi assicurata il passaggio agli ottavi di finale della Champions league, la Vecchia Signora è in campo per provare a risollevare le sue sorti anche in campionato: complice il KO rimediato col Verona solo pochi giorni fa, i bianconeri sono solo alla nona posizione con appena 15 punti e sono quanto mai affamati di punti.

Pure Allegri e i suoi potrebbero avere vita difficile oggi contro la Fiorentina di Italiano. La squadra viola approda al turno con una eccellente settima posizione e la chance di agganciare perfino la zona UEFA se riuscirà nel colpaccio a Torino: è lecito sognare dunque, tenuto pure conto che Vlahovic sta offrendo prestazioni davvero super (se ne accorto anche lo Spezia). In attesa d vedere che dirà il campo, ecco che cosa ci riservano le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

A dispetto di quel che dice la classifica, ecco che alla viglia del match della 12^ giornata di Serie A è ai bianconeri che arride il pronostico. Secondo le quotazioni della Snai per l’1×2 del match poi oggi il successo della Juventus è stato dato a 1.65, contro il più alto 5.25 segnato in favore della Fiorentina: il pareggio paga la posta a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, ecco che Allegri dovrebbe confermare ancora il 4-4-2 per il suo schieramento: pure potrebbero esserci delle variazioni rispetto agli undici che hanno ben fatto in settimana contro lo Zenit in coppa. Pure in difesa questa sera dovremmo avere pronti dal primo minuto De Ligt e Bonucci al centro, con il duo Alex Sandro-Danilo che schierato invece sull’esterno del reparto: al solito avremo Szczesny titolare tra i pali. Per il centrocampo bianconero ecco che tornano dopo il riposo osservato in Coppa Cuadrado e Bentancur: Locatelli e Rabiot completeranno lo schieramento, sicuri della maglia da titolare. Già nei giorni scorsi poi abbiamo parlato del possibile ballottaggio tra Dybala e Morata dal primo minuto in attacco: in ogni caso oggi non mancherà Federico Chiesa.

LE SCELTE DI ITALIANO

Benché pure non manchino casi dubbi e acciaccati nello spogliatoio della Viola di fatto le mosse di Italiano per le probabili formazioni di Juventus e Fiorentina paiono già definite. Schierato il 4-3-3 iniziale ecco che giocatore fondamentale ancora una volta sarà Dusan Valhovic, con il primo bomber che pure verrà oggi sostenuto da Callejon e Saponara sull’esterno. A centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come Torreira in cabina di regia, mentre avremo Castrovilli e Bonaventura pronti come mezz’ala. Solo in difesa è ballottaggio aperto tra Odriozola e Venuti dal primo minuto: in ogni caso avremo Biraghi come esterno di reparto e il duo Milenkovic-Martinez Quarta schierato al centro della difesa. Tra i pali, se Dragowski dovesse dare forfait, sarà pronto Terracciano.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Dybala All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara All. Italiano



