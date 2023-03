Probabili formazioni Juventus Friburgo/ Diretta tv: Kean è titolare? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Friburgo ci avvicinano all’appuntamento di giovedì 9 marzo, alle ore 21:00, per l’andata degli ottavi di Europa League 2022-2023. All’Allianz Stadium la Juventus riprende la sua marcia europea, ancora più importante oggi che si arriva dalla sconfitta di Roma che ha posto un freno alla già complicatissima rimonta in campionato. I bianconeri hanno eliminato il Nantes nel turno intermedio di Europa League: dopo il pareggio casalingo dell’andata è arrivato un netto 3-0 alla Beajuoire e ora c’è fiducia in questo nuovo incrocio.

Il Friburgo curiosamente era nello stesso girone del Nantes in Europa League, lo ha vinto con 14 punti e dunque ha potuto saltare il playoff; in Bundesliga sta correndo per un posto nelle prime quattro ma è reduce da un pareggio sul campo del Borussia Monchengladbach. Aspettando di scoprire cosa succederà in campo, prendiamoci del tempo per valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre per questa partita, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Friburgo.

DIRETTA JUVENTUS FRIBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Friburgo viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento dunque è sui canali del decoder di Sky (Sky Sport Uno, numero 201) e riservato solo agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che la partita, così come altre di Europa League, sarà trasmessa anche sulla piattaforma DAZN: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità e bisognerà essere abbonati all’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri potrebbe puntare sul 3-4-3 in Juventus Friburgo, dando campo al tridente come già visto nel playoff di Europa League: è verosimile comunque pensare che il titolare al centro sarà Kean, la cui partita contro la Roma è durata la bellezza di 30 secondi e che sarà squalificato in campionato. Ai suoi lati potremmo dunque vedere Federico Chiesa e Di Maria, con una linea di centrocampo nella quale a rimanere fuori potrebbe essere stavolta Fagioli, attenzione perché Pogba sembra aver recuperato e questo match di Europa League potrebbe essere ideale per presentarcelo in campo dal primo minuto al fianco di Rabiot, aspettando anche che Miretti torni al 100%. Sulle fasce sono pronti De Sciglio da una parte e Kostic dall’altra; in porta potrebbe giocare Perin, attenzione poi alla difesa dove Alex Sandro potrebbe dare forfait favorendo così l’ingresso in campo di uno tra Gatti e Rugani, con lui ci sarebbero ovviamente gli altri due brasiliani Bremer e Danilo.

LE SCELTE DI STREICH

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello di Christian Streich per Juventus Friburgo: di fatto dunque si cambia rispetto a sabato scorso, Kubler e Christian Gunter abbassano la loro posizione tornando a giocare come terzini mentre al centro della difesa avremmo la coppia formata da Ginter e Lienhart, con Flekken a difendere la porta. A questo punto avremmo una cerniera di centrocampo nella quale Eggestein giocherebbe insieme a Hofer, cercando di fare filtro per poi scatenare il talento offensivo dei tre giocatori che stazioneranno davanti sulla trequarti. Qui conosciamo Grifo, che veste la maglia della nostra nazionale e dovrebbe partire dalla sinistra; sull’altro versante del campo il favorito sembra essere il giapponese Doan già protagonista ai Mondiali, con in mezzo l’ungherese Roland Sallai. A fare da prima punta invece c’è il ballottaggio tra Holer e Nils Petersen, ma anche in questo caso le scelte di Streich sembrano essere chiare e dunque dovrebbe essere il primo dei due a partire titolare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Pogba, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, C. Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Sallai, Grifo; Holer. Allenatore: Christian Streich











