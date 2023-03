Probabili formazioni Juventus Friburgo/ Quote: è la volta buona per Pogba?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Juventus Friburgo presentiamo la partita di questa sera, naturalmente valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2022-2023. All’Allianz Stadium la Juventus riprende la sua marcia europea, che potrebbe essere il principale obiettivo stagionale, a maggior ragione dopo la sconfitta di Roma che ha reso ancora più complicata l’ipotesi della rimonta in campionato verso il quarto posto. I bianconeri hanno eliminato il Nantes nel playoff di Europa League: dopo il pareggio casalingo dell’andata è arrivato un netto 3-0 in Francia e ora c’è fiducia in questo nuovo incrocio, possibilmente però cercando stavolta di mettere in discesa il confronto già sfruttando l’andata casalinga.

Il Friburgo curiosamente era nello stesso girone del Nantes in Europa League, lo ha vinto con 14 punti e dunque ha potuto saltare il playoff; squadra di ottimo livello, come dimostra pure il fatto che in Bundesliga stia correndo per un posto nelle prime quattro, mentre nello scorso weekend ha ottenuto un pareggio sul campo del Borussia Monchengladbach. Questo è il quadro della situazione per i bianconeri e per i tedeschi, ma adesso naturalmente leggiamo insieme in maniera più approfondita le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Friburgo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico di Juventus Friburgo, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale già a quota 3,75 sul segno X in caso di pareggio, infine una vittoria esterna del Friburgo varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri potrebbe puntare sul 3-4-3 per le probabili formazioni di Juventus Friburgo, con il tridente già visto nel playoff di Europa League: il titolare al centro sarà con buona probabilità Kean, la cui partita contro la Roma è durata 30 secondi e che sarà squalificato in campionato. Ai suoi lati potremmo vedere Chiesa e Di Maria, mentre sulla linea di centrocampo a rimanere fuori potrebbe essere stavolta Fagioli, mentre Pogba sembra aver recuperato e questo match di Europa League potrebbe essere ideale per vederlo in campo dal primo minuto al fianco del connazionale Rabiot. Sulle fasce sono pronti De Sciglio a destra e Kostic a sinistra; in porta potrebbe giocare Perin, in difesa Alex Sandro potrebbe dare forfait favorendo così l’ingresso in campo di uno tra Gatti e Rugani insieme agli altri due brasiliani Bremer e Danilo.

LE SCELTE DI STREICH

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 il modulo di Christian Streich per le probabili formazioni di Juventus Friburgo: Kubler e Gunter abbassano la loro posizione come terzini mentre al centro della difesa avremmo la coppia formata da Ginter e Lienhart, con Flekken in porta. Nella cerniera di centrocampo ecco invece Eggestein con Hofer, a protezione dei tre giocatori più offensivi che stazioneranno sulla trequarti. Conosciamo Grifo, che veste la maglia della nostra nazionale e dovrebbe partire dalla sinistra; sull’altro versante il favorito sembra essere il giapponese Doan già protagonista ai Mondiali, con in mezzo l’ungherese Sallai. Per il ruolo di prima punta infine c’è il ballottaggio tra Holer e Petersen, ma dovrebbe essere il primo a partire titolare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FRIBURGO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Pogba, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, F. Chiesa. All. Allegri

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, C. Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Sallai, Grifo; Holer. All. Streich











