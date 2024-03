Probabili formazioni Juventus Genoa/ Allegri con il dubbio Rabiot (Serie A, oggi 16 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Genoa ci introducono alla partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 17 marzo, valida per la 29^ giornata di Serie A 2023-2024. Per i bianconeri è un altro impegno tosto, visto il periodo: da quando è arrivata a giocarsi lo scudetto con l’Inter la squadra di Massimiliano Allegri è crollata, e pareggiando in casa con l’Atalanta ha anche perso il secondo posto a favore del Milan, dovendo ora sudare leggermente per conservare il pass per la prossima Champions League (sa già invece di giocare il Mondiale per Club allargato).

Il Genoa è reduce dalla sconfitta interna contro il Monza, ma in generale il suo campionato è positivo: mai coinvolto nella lotta per la salvezza, il Grifone può ora puntare alla parte alta della classifica e un grande applauso va certamente fatto ad Alberto Gilardino per come ha saputo disegnare la sua squadra in campo. Adesso possiamo iniziare a studiare il modo in cui le due squadre scenderanno in campo sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium; prendiamoci dunque del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Genoa che si affronteranno nel lunch match di Serie A.

JUVENTUS GENOA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa non sarà fornita dai canali della nostra televisione perché, vista la fascia oraria, non fa parte del pacchetto delle tre gare che per questo turno di campionato vengono garantite dalla televisione satellitare. Come sempre però, e come dunque sappiamo, bisogna comunque ricordare che tutte le partite di Serie A sono comunque fornite dalla piattaforma DAZN, che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio (in diretta streaming video) e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Allegri ritrova Vlahovic in Juventus Genoa, ma perde Alcaraz: nemmeno il tempo di esordire che il giovane argentino si è fermato e ne avrà per circa tre settimane, in più Rabiot non è ancora al meglio per l’infortunio al piede e dunque il suo posto potrebbe essere preso da Miretti, che sarebbe il giocatore adibito al centrosinistra nella zona mediana. Sull’altro versante opererà McKennie; Locatelli in cabina di regia, da valutare invece la fascia sinistra con Iling Junior che rimane in vantaggio su Kostic, a destra invece non sembrano esserci sorprese con Cambiaso, ex della partita, che ha vantaggio su un Timothy Weah che non ha mai convinto. In difesa davanti a Szczesny si dovrebbe comporre la linea titolare con Gatti, Bremer e Danilo; qualche punto di domanda aperto sul partner offensivo di Vlahovic, in questo momento sono in ascesa le quotazioni di Federico Chiesa che dunque dovrebbe essere titolare, ma attenzione al possibile rilancio di Kenan Yildiz.

LE MOSSE DI GILARDINO

Doppia tegola per Gilardino in Juventus Genoa, sulle corsie laterali: Sabelli è squalificato e Martin infortunato. A destra dunque dovrebbe essere titolare Spence, a sinistra invece la soluzione dovrebbe essere quella di allargare Junior Messias. In questo modo la zona centrale del campo sarebbe occupata dalle due mezzali Malinovskyi, che alla Juventus ha già fatto male con la maglia dell’Atalanta, e Frendrup mentre in cabina di regia come sempre ci sarebbe Badelj; Josep Martinez sarà il portiere, poi la solita difesa con De Winter, che gioca una partita speciale essendo di proprietà della Juventus, Bani e Vasquez. Nel reparto avanzato nessuna sorpresa: Gudmundsson, che in passato è stato segnalato in orbita bianconera e ha già segnato 10 gol nel suo ottimo campionato di Serie A, sarà il giocatore che agirà tra le linee dando supporto a Retegui che giostrerà da prima punta e, avendo superato i problemi fisici, appare decisamente in crescita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA (3-5-1-1): Jo. Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino











