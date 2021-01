Probabili formazioni Juventus Genoa/ Diretta tv: CR7 titolare “obbligato”

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Genoa ci permettono di parlare della partita che domani vivremo all’Allianz Stadium di Torino per gli ottavi di Coppa Italia. Andrea Pirlo sta raddrizzando la situazione in campionato e arriva dalla vittoria contro il Sassuolo, ma adesso deve preparare questo ottavo pensando pure all’imminente sfida con l’Inter, pure se la Juventus ha il dovere di provare a vincere ogni competizione. In fondo, anche il Genoa deve dare la priorità alla Serie A, ma domani giocherà con la serenità di chi nulla ha da perdere e di chi in campionato sta mostrando segnali di evidente crescita, come ha detto la bella vittoria di sabato contro il Bologna. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Genoa.

JUVENTUS GENOA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Genoa sarà visibile in diretta tv su Rai Uno, dunque naturalmente in chiaro per tutti al tasto 1 del telecomando. Questo significa che ci sarà pure la diretta streaming video, che sarà sempre accessibile a tutti, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Genoa sono condizionate per Andrea Pirlo da diverse assenze, ultime delle quali sono quelle di Dybala e McKennie, che si sono fatti male domenica. Sarà allora ridotto anche il turnover in vista dell’Inter, a cominciare da un Cristiano Ronaldo titolare al centro dell’attacco, con possibile staffetta con Morata in un 4-4-1-1 nel quale Kulusevski è favorito su Ramsey per ricoprire il ruolo di trequartista. In porta spazio a Buffon, protetto dalla difesa a quattro con Danilo terzino destro, coppia centrale Demiral–Chiellini per far riposare Bonucci e sulla sinistra la conferma di Frabotta. Centrocampo a sua volta a quattro uomini, con Bernardeschi che dovrebbe essere titolare come esterno destro, la coppia Rabiot-Bentancur in mezzo, a discapito di Arthur destinato alla panchina, infine a sinistra il giovane Portanova potrebbe avere una chance da titolare.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Le probabili formazioni di Juventus Genoa per quanto riguarda invece gli ospiti rossoblù potrebbero vedere Davide Ballardini tentato da un turnover moderato, per cercare l’impresa. In porta avremo Marchetti, titolare di Coppa, davanti a lui nel modulo 3-5-1-1 dei rossoblù ecco la difesa a tre che dovrebbe essere formata da Bani, Goldaniga e Masiello. Attenzione a un doppio ballottaggio sulle fasce con Ghiglione e Zappacosta che si contendono il posto sulla destra mentre a sinistra il dubbio è fra capitan Criscito e Luca Pellegrini. Più chiara la situazione nel cuore della mediana, dove dovremmo vedere titolari Sturaro, Radovanovic e Behrami, con Badelj dunque in panchina. In avanti dubbio tattico: Zajc trequartista a sostegno di uno tra Destro e Scamacca, oppure le due punte escludendo Zajc a vantaggio di Shomurodov, fermo restando il ballottaggio fra i due italiani.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-1-1): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Portanova; Kulusevski; Ronaldo. All. Pirlo.

GENOA (3-5-1-1): Marchetti; Masiello, Goldaniga, Bani; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Zajc; Scamacca. All. Ballardini.



