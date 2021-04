Probabili formazioni Juventus Genoa/ Diretta tv: Szczesny o Buffon tra i pali?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Juventus e Genoa, atteso incontro della 30^ giornata della Serie A, che pure ci farà compagnia solo domani, tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 15.00. Siamo ben curiosi dunque si scoprire le prossime scelte di Andrea Pirlo: dopo aver regolato il Napoli nel recupero della 3^ giornata di campionato, occorso solo mercoledì scorso, la Vecchia Signora deve bissare il risultato positivo, per confermarsi in zona Champions league (e magari tentare il sorpasso sul Milan, a un punto di distanza). Di conto però ci sarà un rivale in forma come è il Genoa di Ballardini: i liguri hanno recuperato tre risultati utili (con una vittoria) negli ultimi tre turni, e occupando una posizione comoda in classifica, saranno domani in campo non avendo davvero nulla da perdere. Ci attende un match brillante: vediamo come i due allenatori si sono preparati esaminando le loro scelte per le probabili formazioni di Juventus e Cagliari.

JUVENTUS GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Genoa sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il grande recupero di Serie A anche in diretta streaming video tramite il servizio fornito come sempre da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS GENOA

LE MOSSE DI PIRLO

Benchè di ritorno da un duro impegno infrasettimanale, per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Genoa, Pirlo non dovrebbe cambiare troppo le carte in tavola: almeno per il centrocampo e attacco del suo classico 4-4-2. Ecco che allora domani, per la 30^ giornata di Serie A, ancora non si farà a meno del duo Morata-Cristiano Ronaldo, mentre per la mediana saranno riconfermati Rabiot e Bentancur, con Chiesa questa volta messo in coppia con McKennie sull’esterno. Per la difesa è da valutare eventualmente un turno di riposo per Chiellini: con Bonucci in isolamento e Demiral appena recuperato dalla quarantena (convocabile ma difficilmente arrischiatile dal primo minuto), potrebbero essere Danilo e De Ligt a collocarsi al centro, mentre Cuadrado e Alex Sandro saranno in corsia. Ballottaggio tra i pali tra Buffon (che ha ben fatto col Napoli) e il solito Szczesny.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Spazio per il 3-5-2 in casa ligure, dove pure Ballardini dovrà fare a meno di Kevin Strootman, fermato dal giudice sportivo dopo l’ultimo match con la Fiorentina. A centrocampo dunque domani sarà spazio per Zajc al centro, con Badelj e Behrami confermati dal primo minuto: sulle fasce si faranno avanti Zappacosta e Biraschi, ma occhio a Czyborra, che rimane pronto in panchina. In difesa pochi dubbi per il tecnico del Genoa che punterà a colpo sicuro di Masiello, Radovanovic e Crscito: sarà Mattia Perin il titolare tra i pali. Domani poi lo schieramento dovrebbe venir completato da Destro (in rete con la Viola) e Scamacca: occasione a match in corso per Pandev, di nuovo tra i convocati.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, A Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C Ronaldo All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca All. Ballardini



