Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote, Dybala torna titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Genoa ci portano all’analisi di una partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile, valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Ci arrivano bene i bianconeri, che mercoledì hanno vinto il recupero contro il Napoli riprendendosi il terzo posto, ad un solo punto dal Milan; forse aumentano i rimpianti per i tanti punti persi contro le piccole, ma ora Andrea Pirlo vuole chiudere al meglio e lanciarsi verso la finale di Coppa Italia, e dunque sa di dover vincere questa partita.

Il Genoa è quasi salvo, grazie soprattutto allo straordinario passo che Davide Ballardini ha tenuto nelle prime gare da quando è tornato; ora deve chiaramente completare l’opera, e attenzione perché qualche scherzetto alla Vecchia Signora lo ha già giocato e ci può riprovare, anche perché giocherà a mente sgombra. Vedremo dunque cosa succederà all’Allianz Stadium, intanto possiamo fare una breve analisi di quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Juventus Genoa, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,24 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 12,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

GLI 11 DI PIRLO

Forse il dubbio più grande di Pirlo nelle probabili formazioni di Juventus Genoa è Dybala: ritrovato il gol, la Joya si candida a un posto al fianco di Cristiano Ronaldo anche perché Morata sta vivendo un periodo poco esaltante. La possibilità c’è; a centrocampo invece rivedremo McKennie titolare a destra, il che farà tornare Cuadrado a occuparsi della zona difensiva con Danilo che scalerebbe al centro prendendo il posto di Chiellini, e affiancando De Ligt (Bonucci e Demiral sono out per il Coronavirus).

A completare il reparto arretrato saranno Szczesny, che torna titolare, e Alex Sandro che giocherà come terzino sinistro ed è favorito su Frabotta; tornando alla mediana, scontata la presenza di Federico Chiesa che però potrebbe operare a sinistra dove rende meno, in mezzo invece Arthur Melo è pronto a prendersi la maglia di regista che può sfilare a Bentancur, ma l’uruguaiano parte comunque favorito e a fargli compagnia sarà Rabiot, in vantaggio su Ramsey.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Tegola per Ballardini, perché dalle probabili formazioni di Juventus Genoa manca Strootman: l’olandese è squalificato, dunque il tecnico romagnolo ha bisogno di un sostituto a centrocampo e dovrebbe trovarlo in Behrami, che sarà una delle due mezzali – l’altra è Zajc – a supporto del regista, vale a dire Badelj. Ci sono poi dei ballottaggi aperti: Czyborra per esempio contende una maglia sugli esterni, qui i due laterali partono dalla linea di centrocampo e dovrebbero essere Biraschi e Zappacosta, ma appunto le alternative non mancano.

Così in difesa, dove a comandare dovrebbe essere Radovanovic: i tre ex Perin, Andrea Masiello e Criscito vanno tutti verso la maglia, la concorrenza sarebbe rappresentata per gli ultimi due da Goldaniga e, in misura minore, da Cristian Zapata che dopo un attimo avvio ha perso minutaggio. Per quanto riguarda l’attacco, si dovrebbe andare verso la conferma del tandem Destro-Scamacca: Pandev e Shomurodov sono però pronti alla staffetta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, F. Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Chiellini, Frabotta, Arthur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Morata

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: Bonucci, Demiral, Bernardeschi

GENOA (3-5-2): Perin; A. Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca

A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, C. Zapata, Ghiglione, Rovella, Cassata, Melegoni, Czyborra, Pjaca, Shomurodov, Pandev

Allenatore: Davide Ballardini

Squalificati: Strootman

Indisponibili: Lu. Pellegrini



