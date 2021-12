Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote: quale modulo per Allegri?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Genoa parliamo del posticipo che caratterizzerà la prima serata di oggi dall’Allianz Stadium per la sedicesima giornata di Serie A. Per la Juventus di Massimiliano Allegri è una partita da vincere: il calendario in questo momento aiuta e dopo il successo di Salerno è necessario ripetersi per provare a tornare in scia al quartetto che è in fuga, se si vuole lottare almeno per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, obiettivo irrinunciabile anche dal punto di vista economico.

Il Genoa invece cerca quella che sarebbe una vera e propria impresa, stante la situazione di totale emergenza con cui deve fare i conti il nuovo allenatore Andriy Shevchenko, che invece non è aiutato in alcun modo dal calendario, che dopo il ko contro il Milan propone la trasferta in casa bianconera. Tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Juventus Genoa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,24 mentre poi si sale già a quota 6,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 12 volte la posta in palio sul segno 2 se il Genoa dovesse fare l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Genoa dovrebbero vedere solo un minimo di turnover per Massimiliano Allegri, che però deve ancora scegliere il modulo, dal quale dipendono alcuni ballottaggi e anche le posizioni di alcuni giocatori. La principale novità potrebbe essere il ritorno da titolare di Morata come prima punta al posto di Kean, l’assetto in attacco è ancora da definire ma una possibile opzione è il modulo 4-2-3-1 con Kulusevski, Dybala e Bernardeschi sulla linea della trequarti, oppure un 4-3-3 o un 4-4-2 con la Joya e lo spagnolo sulla stessa linea e l’ex viola arretrato a centrocampo.

In questo caso dovrebbe trovare spazio pure Rabiot sull’altra corsia, mentre la certezza dovrebbero essere Locatelli e Bentancur nella coppia centrale, sempre che Allegri non voglia provare a rilanciare Arthur a discapito di Bentancur. Infine in difesa dovrebbe tornare titolare Alex Sandro a sinistra per completare la linea a quattro con Cuadrado, Bonucci e De Ligt (oppure Chiellini) davanti al portiere, che potrebbe anche essere Perin contro la sua ex.

LE SCELTE DI SHEVCHENKO

Dovrebbero esserci meno dubbi sul fronte rossoblù delle probabili formazioni di Juventus Genoa, non fosse altro perché Andriy Shevchenko ha limitate possibilità di scelta a causa del gran numero di infortunati in questo complicato inizio della sua avventura al Genoa, con l’ultima sgradita sorpresa che riguarda gli acciacchi di Rovella, uscito anzitempo contro il Milan. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con Sirigu in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Biraschi, Vasquez e Masiello.

Anche a centrocampo non ci dovrebbero essere molti dubbi sulla folta linea a cinque del Genoa, che da destra a sinistra dovrebbe proporre Sabelli (oppure Ghiglione), Sturaro, Badelj, Hernani (che è favorito su Toure per prendere il posto di Rovella) e Cambiaso; un altro ballottaggio dovrebbe essere in attacco, dove Bianchi ed Ekuban dovrebbero contendersi il posto al fianco dell’eterno Pandev nella coppia offensiva.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko.

