Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: Bremer-Di Maria titolari? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Eccoci alle probabili formazioni di Juventus Inter, una delle grandi partite di questa 13^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023: si gioca alle ore 20:45 di domenica 6 novembre, il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia anche se in questo momento le due squadre inseguono a una distanza non indifferente dal primo posto, e non giocherebbero nemmeno la Champions League. Dalla quale i bianconeri sono stati tristemente eliminati, se non altro guadagnando (per dettagli) il pass per l’Europa League; ora è da capire come verrà affrontata la competizione, nel frattempo abbiamo tre vittorie consecutive in campionato.

L’Inter invece è volata agli ottavi, per la seconda stagione in fila: impresa ancora più bella se pensiamo che è stato eliminato il Barcellona, aspettando la fase ad eliminazione diretta Simone Inzaghi cerca di riprendere slancio anche in una Serie A in cui i nerazzurri hanno comunque fatto bene ultimamente, inanellando una serie di vittorie culminata per ora con quella contro la Sampdoria. Aspettando che le due squadre scendano in campo, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierarle sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Inter.

DIRETTA JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter non è una di quelle che per questa 13^ giornata di Serie A sono trasmesse sui canali della nostra televisione, trattandosi del match della domenica sera (le fasce orarie sono sempre fissate, di turno in turno). Abbiamo però la seconda opzione: come sempre, naturalmente, parliamo dell’applicazione DAZN. La visione sarà in questo caso in diretta streaming video; ricordiamo che, qualora foste clienti anche di Sky, potrete eventualmente utilizzare il televisore perché i canali DAZN fanno parte del bouquet del decoder satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE DIFFICOLTÀ DI ALLEGRI

Sorride Massimiliano Allegri, che conta di ritrovare almeno tre giocatori tra i convocati: di questi, Bremer e Di Maria potrebbero già essere titolari e Vlahovic è in ballottaggio con il Fideo per la maglia di partner di Milik, perché il modulo per Juventus Inter resterà il 3-5-2. Bonucci e Danilo completano la difesa davanti a Szczesny, con il forfait dell’ex Torino giocherebbe Gatti mentre Kean scalpita per avere eventualmente la maglia al fianco di Milik; a centrocampo invece le quotazioni di Fagioli, matchwinner a Lecce, sono in netta ascesa e in questo momento – con McKennie ai box – è lui a essere favorito per affiancare il regista Locatelli, con Miretti che invece dopo un avvio da titolare ha un po’ perso spazio ma comunque potrebbe venire inserito nel secondo tempo. Pochi dubbi circa la maglia per Rabiot, così come quelle per Cuadrado e Kostic sugli esterni; in Champions League è tornato a giocare Federico Chiesa dopo quasi un anno, l’ex Fiorentina non sarà titolare in Juventus Inter ma anche per lui potrebbe esserci un cameo.

GLI 11 DI INZAGHI

Per Juventus Inter Simone Inzaghi torna ovviamente a far giocare quei titolari che hanno riposato in Champions League: la soluzione nel 3-5-2 nerazzurro sarà ancora quella con Calhanoglu in cabina di regia, con l’assenza di Brozovic il turco ha dato certezze in quella posizione e dunque tornerà in panchina Asllani, perché naturalmente a completare la zona nevralgica del campo saranno Barella e Mkhitaryan schierati in posizioni di mezzali. Per il resto, in difesa il ballottaggio sembra essere tra Acerbi e De Vrij: l’ex Lazio è in vantaggio rispetto all’olandese, non dovrebbero esserci dubbi circa la titolarità di Skriniar e Alessandro Bastoni e così per il portiere Onana, che ha definitivamente scalzato Handanovic anche in campionato. Sulle corsie laterali Dumfries e Federico Dimarco sono in vantaggio su Darmian, che può agire indifferentemente a destra come a sinistra; resta dunque il reparto avanzato, qui rispetto a martedì sera viene naturalmente confermato Lautaro Martinez e con lui tornerà a fare coppia Dzeko, mandando in panchina Joaquin Correa.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











