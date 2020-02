Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv, Handanovic pronto dal 1^ a Torino?

Alla vigilia del big match della 26^ giornata di Serie A, dobbiamo certo ora analizzare le probabili formazioni di Juventus Inter, che si sfideranno a Torino domani sera alle ore 20.45. Siamo infatti giustamente impazienti di conoscere le mosse di Sarri come di Conte per questa sfida bollente: ricordiamo infatti che entrambi i club in settimana sono stati protagonisti nelle competizioni Uefa, ma pure domani sera saranno in campo per lottarsi tre punti che potrebbero davvero valere lo scudetto a fine stagione. Vista la posta in palio oltre che il prestigio dello stesso match certo non ci possiamo attenere grandi turnover in campo domani, ma pure per entrambi gli allenatori potrebbe non essere semplice gestire i propri giocatori. Andiamo dunque a vedere da vicino le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter verrà trasmessa esclusivamente sulla televisione satellitare: i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), e naturalmente tutti gli abbonati potranno avvalersi anche del relativo servizio di diretta streaming video, garantito dall’applicazione Sky Go. Non bisognerà fare altro che attivarla, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone che dovranno essere utilizzati per seguire le immagini.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE MOSSE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Juventus Inter certo Sarri opterà domani era solo per il suo 11 migliore confermando il 4-3-1-2 come schieramento dal primo minuto. Ecco che allora in tal senso certo non potrà mancare Szczesny tra i pali, mentre toccherà a Cuadrado e Alex Sandro coprire le fasce del reparto a 4: concrete chance poi di rivedere Chiellini domani dl primo minuto (il difensore è ormai tornato in condizione dopo l’infortunio), ovviamente in coppia con Bonucci, che ha smaltito la squalifica. In mediana il punto fermo dello schieramento della Vecchia Signora è certo Miralem Pjanic: Bentancur, Matuidi e Rabiot si giocheranno le appena due maglie rimanenti. Possibile infine l’utilizzo di Ramsey sulla tre quarti dal primo minuto: di certo Cristiano Ronaldo e Dybala non mancheranno in attacco.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio naturalmente al classico 3-5-2 per Conte per le probabili formazione di Juventus Inter: il tecnico pugliese è pronto a sfidare la sua ex squadra puntando forte sui titolari migliori. In tal senso farà di tutto per farsi trovare pronto dopo l’infortunio Samir Handanovic, ma in caso di forfait c’è sempre Padelli per la porta nerazzurra: Skriniar, De Vrij e Bastoni saranno i titolari certi in difesa. Per il reparto a 5 del centrocampo domani Conte dovrebbe puntare forte su Barella, Brozovic ed Eriksen, con la coppia Candreva-Young disposta in corsia: occhio però a Moses e Vecino che scalpitano dalla panchina. Sono infine maglie già consegnate anche in attacco: domani certo non mancheranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 A Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 2 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 15 Young; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



