Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv, le scelte di Sarri e Conte

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci parlano della partita che si gioca alle ore 13:30 di mercoledì 24 luglio – fuso di casa nostra – presso Singapore: impegno di International Champions Cup 2019 e primo assaggio di una sfida che animerà il campionato italiano. Il derby d’Italia da sempre è ammantato di epicità, ancor più dalle vicende che risalgono a Calciopoli quando inevitabilmente la rivalità si è inasprita; in più quest’anno ci saranno altri temi interessantissimi, perché Antonio Conte siede sulla panchina nerazzurra dopo essere stato un grande simbolo della squadra bianconera, sia in campo che in panchina. La Juventus è invece allenata da Maurizio Sarri, e c’è grande attesa per vederlo all’opera in contesti ufficiali dopo l’esordio estivo contro il Tottenham; al momento ci dobbiamo accontentare di questa amichevole di lusso e dunque mettiamoci comodi e valutiamo in maniera più approfondita quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici nelle probabili formazioni di Juventus Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Inter, come tutte le partite di International Champions Cup 2019, sarà trasmessa in diretta tv sul numero 60 del vostro televisore, cioè su Sportitalia; in assenza di un televisore potrete seguire il derby d’Italia anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie al servizio fornito dalla stessa emittente sul sito www.sportitalia.com, che potrete visitare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI SARRI

Difficile immaginare come Maurizio Sarri voglia affrontare Juventus Inter: è però possibile ipotizzare i giocatori scelti nel 4-3-3. In difesa, aspettando che De Ligt trovi la confidenza con i compagni, dovrebbe giocare ancora Demiral che poi non prenderà parte alla tournée in Cina e dunque farà coppia con Bonucci, mentre sulle corsie laterali in difesa dovrebbero agire Joao Cancelo e Di Pardo sempre con l’idea di avere spinta costante che arriva dalle fasce. A centrocampo con Pjanic che si posiziona da regista potremmo avere Emre Can e Rabiot, con Matuidi eventualmente pronto a subentrare se non inizierà questa partita dal primo minuto , ancora una volta Cristiano Ronaldo dovrebbe partire largo a sinistra, dall’altra parte allora si candida ad agire Bernardeschi con Mandzukic e Higuain che come sempre si giocano la maglia di prima punta, con entrambi che attendono di scoprire quale sarà il loro futuro per la prossima stagione. Occhio al ruolo di portiere, dove potrebbe giocare Buffon.

GLI 11 DI CONTE

Anche Antonio Conte studia la formazione migliore per Juventus Inter: sulla carta allora vedremo la consueta difesa a tre a protezione di Handanovic con De Vrij a comandare stretto tra Ranocchia e Skriniar, e con due laterali che alzeranno la loro posizione e che potrebbero essere Lazaro e D’Ambrosio, contando che Perisic è già stato tecnicamente bocciato dal suo nuovo allenatore e potrebbe finire in panchina. In mezzo al campo lo scenario sembra essere già quello formalmente e probabilmente titolare: Sensi e Brozovic potrebbero giocare con uno tra Joao Mario e Gagliardini senza dimenticarsi di Borja Valero, che potrebbe avere ancora spazio in questa Inter. Davanti, aspettando i grandi nomi, Conte si dovrà nuovamente affidare ai giovani: Puscas e Longo possono essere gli elementi scelti per questa partita ma poi eventualmente e inevitabilmente ci saranno tante rotazioni nell’assetto dei nerazzurri.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Joao Cancelo, Bonucci, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Sensi, Joao Mario, D’Ambrosio; Puscas, Longo

Allenatore: Antonio Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA