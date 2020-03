Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: ok Chiellini e Handanovic (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Juventus Inter: finalmente la partita della 26^ giornata in Serie A 2019-2020 si gioca, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45. Le porte dell’Allianz Stadium saranno chiuse: lo scenario non cambia rispetto a quanto si era già prospettato una settimana fa e di fatto si recupera alla prima data disponibile; verrebbe da dire “tanto rumore per nulla”, considerando che sulla data di questa sfida scudetto – attualmente Juventus seconda a +6 sui nerazzurri, che però hanno un’altra partita da recuperare – ci sono state enormi polemiche e probabilmente anche notizie non esattissime in merito alla volontà di entrambe le parti. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; entrambi i tecnici ritrovano pedine importanti e si presentano al derby d’Italia con rose al completo o quasi, possiamo andare a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno rivolgersi ai canali 201 (Sky Sport Uno) e 202 (Sky Sport Serie A) disponibili anche in alta definizione, mentre per il servizio di diretta streaming video si dovrà semplicemente attivare l’applicazione Sky Go, che permette a tutti i clienti di seguire la partita di campionato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI SARRI

Lo slittamento di Juventus Inter permette a Maurizio Sarri di recuperare a pieno regime Khedira e Douglas Costa: entrambi sono disponibili anche se per loro è previsto forse uno spezzone a partita in corso, nel loro ruolo dovrebbero ancora giocare Ramsey e Cuadrado con un centrocampo ancora da formare, perché stuzzica l’idea di confermare l’assetto con Bentancur da regista e dunque Pjanic in panchina, cosa che aprirebbe un posto per Matuidi (Rabiot non è al 100%). Nel tridente invece pochi dubbi: Cristiano Ronaldo, che era tornato in Portogallo per assistere la madre, è a disposizione e giocherà come esterno a sinistra, il ballottaggio argentino per il ruolo di prima punta dovrebbe essere vinto da Dybala ma attenzione a Higuain nel secondo tempo. Infine la difesa: qui sembra certo che Chiellini sfilerà la maglia a De Ligt ricomponendo la coppia con Bonucci, sulle corsie invece sono destinati i due brasiliani Danilo e Alex Sandro mentre come portiere avremo Szczesny, perché Buffon avrebbe dovuto giocare nella semifinale di Coppa Italia poi rinviata.

GLI 11 DI CONTE

Anche Antonio Conte sostanzialmente ha pochi dubbi per Juventus Inter: torna Handanovic che dunque si riprende la porta spedendo in panchina Padelli, tornano Sensi e Gagliardini ma tutti e due dovrebbero partire dalla panchina. In mediana le maglie sicure sono per Brozovic e Barella; si apre il testa a testa tra Vecino ed Eriksen e non è affatto escluso che ancora una volta sia il danese ad avere la peggio, con l’uruguaiano più funzionale e che dunque dovrebbe partire titolare. Allo stesso modo sarà per la scelta in difesa, con Godin che è in vantaggio sul giovane Alessandro Bastoni; naturalmente non sono in discussione i posti per De Vrij e Skriniar, non sembrano esserlo nemmeno i due esterni che saranno Candreva e Ashley Young, solo panchina per Victor Moses e Biraghi. Per quanto riguarda l’attacco, qui non ci sarebbe nemmeno bisogno di specificare: giocano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ma rispetto alla partita di andata Conte ha a disposizione un Alexis Sanchez in più e questo nella ripresa potrebbe fare la differenza.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, De Ligt, Khedira, Rabiot, Matuidi, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, A. Young; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, A. Bastoni, Moses, Sensi, Borja Valero, Gagliardini, Eriksen, Biraghi, A. Sanchez, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: –



