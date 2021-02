Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv, out Vidal e Sanchez (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci introducono alla semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021: all’Allianz Stadium si gioca alle ore 20:45 di martedì 9 febbraio e i bianconeri partono dalla vittoria per 2-1, maturata in rimonta, nel match di una settimana fa. Un successo che si inserisce in un periodo davvero positivo per la Vecchia Signora, che ha battuto la Roma nell’ultima giornata di campionato e dunque ha sorpassato al terzo posto in classifica, ma più in generale ha saputo svoltare proprio dopo il ko di San Siro in Serie A.

L’Inter, ad ogni modo, ha nelle sue corde la possibilità di recuperare: dovrebbe vincere con due gol di margine, quelli che ha timbrato al Franchi nel match di venerdì contro la Fiorentina. Adesso vedremo quello che potrebbe succedere sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium; aspettando che arrivi martedì sera possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco dai loro rispettivi allenatori, leggendo insieme il dettaglio delle probabili formazioni di Juventus Inter.

DIRETTA JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter sarà garantita ancora una volta dalla televisione di stato, che trasmette tutte le partite di Coppa Italia: in questo caso l’appuntamento, in chiaro per tutti, sarà su Rai Uno e in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini della semifinale di ritorno in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI PIRLO

Andrea Pirlo approccia Juventus Inter con il solito 4-4-2, e potrebbe puntare su una formazione molto simile a quella che ha messo in campo settimana scorsa: in porta ci sarà sicuramente Buffon, davanti a lui si va verso il tandem centrale composto da De Ligt e Demiral con il ritorno di Cuadrado sulla destra, ovviamente dal primo minuto, sull’altro versante il ballottaggio lo potrebbe vincere Danilo che parte in vantaggio su un comunque ritrovato Alex Sandro. Poi il centrocampo, nel quale Bentancur tornerà titolare (era squalificato in campionato) e farà coppia con Arthur; a destra viene dirottato McKennie che parte in vantaggio su Ramsey, sull’altro versante invece potrebbe esserci il gallese che è in ballottaggio con Federico Chiesa. Davanti, a riposare dovrebbe essere ancora una volta Morata: in questo caso allora spazio per Kulusevski che agirebbe nuovamente come seconda punta in appoggio a Cristiano Ronaldo, che anche per la semifinale di ritorno dovrebbe avere la sua maglia garantita.

GLI 11 DI CONTE

Antonio Conte ritrova Hakimi e Romelu Lukaku, ma in questa Juventus Inter perde Vidal e Alexis Sanchez: senza i due cileni la formazione anti-bianconeri dovrebbe già essere sancita. Pochi dubbi riguardo la difesa, con Skriniar e Alessandro Bastoni che accompagneranno De Vrij a conferma di quanto si è visto all’andata e venerdì sera a Firenze; Hakimi si riprenderà il posto sulla corsia destra e a sinistra dovrebbe agire Ashley Young che rileverà Perisic, in mezzo invece la regia dovrebbe essere affidata a Eriksen, con Barella ovviamente iper confermato in quanto centrocampista imprescindibile e che ha anche ritrovato il gol nell’anticipo di campionato. La mezzala che completerà il reparto di mezzo dovrebbe essere Gagliardini, anche se verosimilmente potrebbe esserci Brozovic spostando Eriksen in un ruolo di interno; sarebbe una soluzione con doppio playmaker. A formare la coppia offensiva, naturalmente, saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, più che altro Conte avrà il solo Pinamonti come eventuale alternativa per il secondo tempo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, A. Young; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte



