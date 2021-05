Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv, Pirlo punta ancora su Dybala-Cr7?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani a Torino alle ore 18.00 la sfida della 37^ giornata della Serie A tra Juventus e Inter, big match dei più attesi: esaminiamo le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. Siamo davvero impazienti di scoprire le scelte di Pirlo come di Conte per una sfida che pure pesa molto di più per la Vecchia signora che per i nerazzurri. La squadra milanese infatti si è laureata Campionessa d’Italia ormai diversi giorni fa e affronta un finale di stagione tranquillo: pure Conte e i suoi hanno ancora voglia di mettersi in mostra (lo abbiamo visto anche contro la Roma) e certo domani non si tireranno indietro.

E’ invece match che affronta a cuor pesante la Juventus: nonostante il successo occorso contro il Sassuolo in settimana, i bianconeri rimangono in posizione sfavorevole per la qualificazione alla Champions league e Pirlo e i suoi dovranno sudarsi ogni punto. Vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Inter

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus e Inter, Pirlo dovrebbe ancora scommettere sul 4-4-2 come modulo, dove pure rivedremo alcuni big che hanno osservato un turno di riposo durante il turno infrasettimanale. Ecco che allora già in difesa sarà di nuovo spazio per Szczesny tra i pali, con Chiellini che dovrebbe dare il cambio a Bonucci al centro del reparto, al fianco di De Ligt: Danilo e Alex Sandro saranno ancora titolari in corsia. Per il centrocampo dovrebbe essere ritorno dal primo minuto per Cuadrado, in coppia con Chiesa sull’esterno del reparto: al centro riconferma per Bentancur, ma Arthur dovrebbe collocarsi in panchina in favore di Rabiot. Davanti ancora il duo Cr7-Dybala, con Morata valida alternativa dalla panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Piccole novità anche nello schieramento nerazzurro rispetto all’11 visto solo in settimana contro la Roma: ecco che già in difesa Conte domani dovrebbe richiamare dal primo minuto De Vrij e Bastoni, con Skriniar che completerà il reparto, posto davanti a Handanovic (che si è riposato in settimana). Per il centrocampo saranno poi confermati domani dal primo minuto Brozovic e Barella, con Sensi al loro fianco (anche se Eriksen è valida alternativa): sull’esterno si faranno vedere poi Hakimi e Perisic, anche de Darmian rimane pronto in panchina. Contro la sua ex squadra Conte dovrebbe poi puntare ancora sul micidiale duo Lukaku-Lautaro, anche perchè Sanchez non è al top della condizione, dopo l’acciacco rimediato nell’ultimo turno con la Roma.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte



