Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: Thuram e un “ritorno” speciale (Serie A, 25 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IN ATTACCO

I moduli speculari di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi lasciano il segno anche in attacco per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Inter, con due maglie da assegnare là davanti sia per i bianconeri, sia per i nerazzurri. Mister Allegri dovrebbe avere l’unico dubbio, perché Kean e Vlahovic si dovrebbero giocare il posto al fianco di Chiesa, rinfrancato dalla Nazionale e praticamente certo di giocare domani sera dal primo minuto: per affiancarlo se la giocano quindi il sera e l’azzurro, con Kean che potrebbe essere leggermente favorito nel ballottaggio.

Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv: ballottaggio Success-Lucca (Serie A, 25 novembre 2023)

Dall’altra parte invece non dovrebbero esserci dubbi in attacco per Simone Inzaghi, la curiosità sarà quindi vedere Thuram giocare contro la squadra che fu di suo padre, tanto che Marcus da bambino visse anche a Torino. Adesso invece ci torna da avversario e anche da spauracchio, perché l’intesa con Lautaro Martinez è già eccezionale, in stagione i due sommano già la bellezza di 19 gol più 10 assist, per la precisione il francese vanta cinque gol e otto assist, mentre per il Toro argentino i gol sono addirittura già 14, accompagnati poi da un paio di assist. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote: Scamacca-Raspadori, che duello! (Serie A, 25 novembre 2023)

A CENTROCAMPO

Cosa potremmo aggiungere a centrocampo sulle probabili formazioni di Juventus Inter? In casa bianconera c’è cautela circa le condizioni di Locatelli, quindi il posto in cabina di regia potrebbe andare eventualmente a Miretti, mentre in ogni caso le due mezzali saranno McKennie e Rabiot in un reparto che evidentemente risente delle assenze forzate di Pogba e Fagioli, che d’altronde si sono fatti del male con le loro stesse mani. Completano il modulo 3-5-2 di Massimiliano Allegri a centrocampo naturalmente i due esterni, che dovrebbero essere Cambiaso a destra e Kostic a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA/ Quote: Pioli, è vera emergenza! (Serie A, 25 novembre 2023)

Una folta mediana a cinque è il marchio di fabbrica anche dell’Inter di Simone Inzaghi, che non dovrebbe avere particolari dubbi sui titolari per il derby d’Italia: in cabina di regia “guiderà” Calhanoglu, affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan, anche se l’armeno potrebbe essere insidiato da Frattesi; infine, non dovrebbero esserci dubbi nemmeno sulle fasce nerazzurre, che saranno presidiate da Dumfries a destra e Dimarco invece a sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci accompagnano verso una partita che non ha bisogno di presentazioni, quindi ci buttiamo subito nel clima del derby d’Italia che ci attenderà domani sera per la tredicesima giornata di Serie A presso l’Allianz Stadium. Per i padroni di casa della Juventus, che prima della sosta hanno vinto contro il Cagliari, è l’occasione per cercare il sorpasso in vetta, che certificherebbe le ambizioni tricolori di una Vecchia Signora certamente non spettacolare ma decisamente solida, che grazie anche ai minori impegni stagionali può fare paura a tutti.

Dall’altra parte abbiamo però l’Inter di Simone Inzaghi, che tra le due precedenti soste ha vinto sei partite su sei tra campionato e Coppa, è capolista in Serie A con la migliore difesa e il migliore attacco mentre in Champions League ha conquistato un posto agli ottavi di finale con ben due partite d’anticipo. Dal punto di vista nerazzurro, un colpaccio esterno potrebbe valere il primo vero tentativo di fuga verso lo scudetto: insomma, la posta in palio è molto alta pure a fine novembre, scopriamo allora tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Inter.

DIRETTA JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Inter sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci propongono per Massimiliano Allegri l’ormai tradizionale modulo 3-5-2. La difesa è il punto di forza dei bianconeri e allora parliamo subito del portiere Szczesny e dei tre uomini che dovranno proteggerlo, cioè Gatti, Bremer e Rugani, sempre titolari anche se ormai è tornato Alex Sandro; a centrocampo ci aspettiamo Cambiaso a destra per consentire a McKennie di agire come mezzala al pari di Rabiot al fianco del regista Locatelli, a dire il vero insidiato da Miretti, mentre Kostic completerà il reparto, ovviamente come esterno sinistro; infine, c’è da segnalare un delicato ballottaggio fra Kean e Vlahovic nella coppia d’attacco titolare della Juventus che avrà invece Chiesa come titolare indiscusso dopo le ottime prestazioni offerte anche in Nazionale.

LE MOSSE DI INZAGHI

Modulo 3-5-2 naturalmente anche per Simone Inzaghi, è un marchio di fabbrica ormai per i nerazzurri e lo troveremo anche nelle probabili formazioni di Juventus Inter. Con le assenze di Bastoni e Pavard, ecco che davanti al portiere Sommer la retroguardia a tre sarà formata certamente da Darmian, De Vrij e Acerbi; non ci dovrebbero essere dubbi nemmeno a centrocampo, dove i titolari nerazzurri sono Dumfries a destra, poi Barella, il regista Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore della mediana (pur senza escludere del tutto l’opzione legata a Frattesi), infine naturalmente Dimarco come esterno sinistro; insomma, per gli ospiti non ci dovrebbero essere grandi dubbi, perché pure la coppia titolare è indiscutibile nell’Inter, dove troveranno di nuovo spazio dal primo minuto Thuram e il capitano Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA