Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: tornano Zakaria e Brozovic (Serie A)

Con le probabili formazioni di Juventus Inter iniziamo la nostra marcia di avvicinamento verso il derby d’Italia, che si gioca alle ore 20:45 di domenica 3 aprile per la 31^ giornata di Serie A 2021-2022: uno spettacolo a prescindere, una grande rivalità che per quanto riguarda domani sera sarà acuita ancor più dalla situazione di classifica. La Juventus, che prima della sosta ha battuto la Salernitana, ha ripreso un’Inter in crisi: adesso i bianconeri hanno un solo punto meno dei nerazzurri, che certo devono ancora recuperare una partita ma rischiano di vedersi allontanare la lotta per lo scudetto, e dunque non possono sbagliare.

Inter che due settimane fa ha nuovamente mancato la vittoria, pareggiando in casa contro la Fiorentina: un periodo negativo per Simone Inzaghi, che sembrava in controllo della situazione e invece ha iniziato a perdere smalto in maniera anche netta, tanto che adesso per l’appunto anche il quarto posto è a rischio. Certo vincere all’Allianz Stadium sistemerebbe gran parte dei problemi, ma bisognerà vedere se i nerazzurri ci riusciranno; aspettando che la partita si giochi, facciamo adesso qualche analisi approfondita circa le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Inter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri recupera Zakaria e Vlahovic per Juventus Inter: stando alle indiscrezioni anche il centrocampista svizzero dovrebbe essere titolare, in questo caso a rimanere fuori sarebbe Arthur perché l’altra mezzala sarebbe Rabiot, con Locatelli negativizzato e dunque schierato in cabina di regia. In difesa Bonucci è arruolabile, ma dovrebbe essere Chiellini a giocare al fianco di De Ligt e davanti a Szczesny; con la squalifica di Luca Pellegrini e un Alex Sandro ancora lontano dalla condizione perfetta, Allegri a sinistra potrebbe schierare De Sciglio o anche Danilo, perché per quanto riguarda l’ex Milan potrebbe esserci una maglia a destra portando Cuadrado a giocare nel tridente. Il colombiano, qualora fosse avanzato in campo, sfilerebbe il posto da titolare a Dybala, del quale nei giorni scorsi è stato annunciato l’addio a giugno: l’argentino comunque rimane favorito per iniziare la partita, detto di Vlahovic al centro dello schieramento offensivo avremo poi Morata a completare il tridente, qualora il serbo non desse le giuste garanzie potrebbe spostarsi a sinistra Dybala, ma occhio anche all’ipotesi Kean come prima punta.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sorride Simone Inzaghi, che per Juventus Inter dovrebbe ritrovare Brozovic (troppo importante in mezzo al campo: il croato stringerà i denti per esserci) e Lautaro Martinez risultato negativo al tampone. Il Toro però potrebbe iniziare dalla panchina, cambiando leggermente lo spartito tattico e mandando Joaquin Correa a fare coppia con Dzeko; ai lati di Brozovic ci saranno invece Barella e Calhanoglu senza discussioni, ma uno dei due potrebbe essere impiegato come regista basso qualora il croato non fosse in grado di partire come titolare, e dunque si aggiungerebbe il grande ex Arturo Vidal. Sulle corsie esterne la sensazione è che Inzaghi abbia ben pochi dubbi: di sicuro a sinistra con Perisic che giocherà (pronto Gosens dalla panchina), ma anche a destra Dumfries è in netto vantaggio su Darmian. In difesa invece De Vrij va verso il forfait, o comunque non è ancora del tutto pronto per iniziare la partita: per sostituirlo il tecnico dell’Inter pensa più a Danilo D’Ambrosio che a Ranocchia, dunque con l’ex Torino titolare sarà Skriniar a scalare al centro del terzetto, Alessandro Bastoni naturalmente giocherà sul centrosinistra con Handanovic che sarà il portiere.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J. Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi











