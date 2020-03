Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: ancora dubbi per Sarri (Serie A)

Per Juventus Inter le formazioni scenderanno in campo alle ore 20.45 di domenica 8 marzo, purtroppo in uno Stadium deserto a causa dell’emergenza Coronavirus. Cornice anomala per una partita che comunque resta attesissima, piatto forte della 26^ giornata di Serie A: è grande l’attesa anche per scoprire le probabili formazioni di Juventus Inter, perché sono molto attese le mosse di un Maurizio Sarri nel mirino della critica dopo la sconfitta di Lione e del grande ex Antonio Conte, che invece vuole tornare alla vittoria che in campionato manca ai nerazzurri dal derby, anche a causa del rinvio della partita contro la Sampdoria. Questo Derby d’Italia è una rivalità storica e oggi avrà immenso valore anche per la corsa verso lo scudetto con i bianconeri attualmente a +6 ma anche una partita in più e tanti dubbi sulla sua tenuta: difficile chiedere di meglio, anche se purtroppo a porte chiuse. Andiamo allora a scoprire adesso tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Ricordiamo nel frattempo quali sono le quote per il pronostico su Juventus Inter. Secondo l’agenzia Snai i bianconeri padroni di casa partiranno favoriti questa sera, il segno 1 infatti è quotato a 2,25. Le differenze comunque non sono enormi, dunque attenzione anche alle possibilità che l’Inter faccia risultato allo Stadium: il segno X è quotato a 3,10, infine con il segno 2 si arriverebbe a 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI SARRI

Ancora diversi dubbi caratterizzano le probabili formazioni di Juventus Inter per quanto riguarda i bianconeri. Maurizio Sarri sembra intenzionato a proporre un 4-3-3 con Cuadrado avanzato nel tridente offensivo insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo, dunque con Higuain che rischia la panchina a meno che vinca il ballottaggio argentino con la Joya. Se invece dovesse prevalere il modulo con il trequartista, ecco che il sacrificato sarebbe Cuadrado e al suo posto giocherebbe Ramsey. Il reparto dal quale però ci si attende le risposte più significative è il centrocampo, che di recente soffre molto: i titolari dovrebbero essere Pjanic in cabina di regia, con Bentancur e Matuidi ai suoi fianchi. In difesa infine la notizia è che si ricomporrà la coppia Bonucci-Chiellini davanti a Szczesny, con Danilo oppure De Sciglio terzino destro causa l’avanzamento di Cuadrado e Alex Sandro titolare invece sulla corsia mancina. Recuperati anche Khedira e Douglas Costa, ma è probabile che ad entrambi venga eventualmente destinato uno spezzone nel secondo tempo.

LE MOSSE DI CONTE

Le idee di Antonio Conte dovrebbero invece essere più chiare per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Inter. Lasciamo un dubbio in porta relativo ad Handanovic, perché la riserva verrà sciolta definitivamente nel corso della giornata, davanti a lui dovremmo vedere la difesa a tre più classica con Godin, De Vrij e Skriniar, anche se Bastoni insidia l’uruguaiano, come è già successo in diverse altre occasioni. Detto che in attacco non ci sono dubbi sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez, ecco che l’unico vero dilemma riguarda la presenza o meno di Eriksen dal primo minuto. Il danese è in ballottaggio con Vecino e naturalmente dalla scelta di Conte dipenderà anche l’aspetto complessivo del centrocampo dell’Inter, che avrà comunque in Barella e Brozovic due punti di riferimento, mentre sulle fasce agiranno Candreva a destra e Young a sinistra. Con Vecino avremmo il 3-5-2 puro, con Eriksen si aprirebbe il dilemma perché al danese naturalmente è più congeniale una posizione maggiormente offensiva.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Khedira, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Demiral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, A. Young; L. Martinez, R. Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, A. Bastoni, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Moses, Asamoah, Borja Valero, Eriksen, A. Sanchez, Se. Esposito.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gagliardini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA