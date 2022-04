Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote, Chiellini e Correa titolari? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI GIOCA IL DERBY D’ITALIA?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci avvicinano sempre più al derby d’Italia, il grande spettacolo nella 31^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022: all’Allianz Stadium si gioca alle ore 20:45 di domenica 3 aprile e sarà una partita delicatissima per entrambe le squadre, attualmente in corsa per il terzo posto ma anche per lo scudetto. Sicuramente l’Inter, che è a -6 dal Milan ma deve ancora recuperare una partita: per Simone Inzaghi si tratta però di riprendere la marcia dopo un periodo davvero complesso, con 7 punti nelle ultime sette partite e il pareggio interno contro la Fiorentina come risultato più recente, prima della sosta.

Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: Vlahovic e Lautaro, nessun problema!

Per contro la Juventus ha vinto le ultime quattro (due settimane fa ha battuto la Salernitana) ed è in netta ripresa con una bella striscia utile, ma il problema per i bianconeri è quello di essere partiti a rilento perdendo tanti punti soprattutto contro le piccole, dunque ora potrebbe arrivare il sorpasso (temporaneo, magari) ma i punti di distanza dal Milan restano 7 e c’è anche il Napoli con cui fare i conti. Più concreto pensare alla qualificazione in Champions League, ma vedremo; intanto, valutiamo le possibili mosse da parte dei due allenatori nel big match, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Inter.

Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Diretta tv: nodi da sciogliere a centrocampo

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per Juventus Inter. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra bianconera vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 2,80 volte quanto messo sul piatto; siamo invece ad un valore di 3,30 volte la vostra giocata per il segno X che regola l’eventualità del pareggio, il segno 2 è quello su cui puntare per il successo dei campioni d’Italia e, in questo caso, il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 2,55 volte l’importo che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

I DUBBI DI ALLEGRI

Come spesso succede, anche nelle probabili formazioni di Juventus Inter alcune delle mosse di Allegri dipenderanno dalla posizione di certi giocatori. In particolar modo l’ago della bilancia è sempre Cuadrado: con il colombiano da terzino ci sarebbe spazio per Dybala nel tridente offensivo, ma lo stesso Cuadrado può giocare davanti insieme a Vlahovic e Morata – che sono sostanzialmente certi del posto, anche se il serbo ha avuto qualche problema fisico si è allenato regolarmente con il gruppo – e allora sulla corsia di competenza qualche passo più indietro andrebbe Danilo, con De Sciglio sull’altro versante (difficile che Alex Sandro sia già titolare, e Luca Pellegrini è squalificato) e ballottaggio tra i due nella seconda ipotesi. Per il resto, Chiellini più di Bonucci per affiancare De Ligt davanti a Szczesny; a centrocampo torna disponibile Locatelli che sarà il regista, ma si rivede finalmente anche Zakaria e Allegri dovrebbe mandarlo in campo dal primo minuto, per operare da mezzala sul centrodestra. A questo punto avremmo un testa a testa tra Rabiot e Arthur per l’ultima maglia, con la sensazione che il francese sia favorito per iniziare Juventus Inter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI/ Diretta tv, tante assenze nelle due difese

GLI 11 DI INZAGHI

Anche Simone Inzaghi ritrova giocatori importanti per Juventus Inter: Brozovic soprattutto, il croato non è al top ma è troppo importante per la manovra nerazzurra e dunque dovrebbe essere impiegato stringendo i denti, con Calhanoglu e Barella che agiranno sulle mezzali. L’alternativa è quella di provare uno di questi due centralmente a dettare i ritmi, come già visto nelle ultime uscite; nel caso ci sarebbe spazio per Arturo Vidal (grande ex, e a segno nella partita dell’anno scorso). Le fasce sono praticamente certe, perché Dumfries e Perisic sono nettamente in vantaggio su Darmian e Gosens anche se il tedesco è una soluzione più che valida, ma può comunque spaccare la partita in corso d’opera; in difesa invece va verso il forfait De Vrij, che a differenza di Brozovic non dovrebbe riuscire a essere in campo. Il sostituto naturale dell’olandese sarebbe Ranocchia, ma Inzaghi dovrebbe preferire la soluzione con Danilo D’Ambrosio impiegato sul centrodestra, dunque al centro andrà Skriniar con Alessandro Bastoni a completare la linea che si disporrà a protezione di Handanovic, all’ennesima Juventus Inter della sua carriera. Davanti, Lautaro Martinez è tornato dalla positività al Covid ma il titolare potrebbe comunque essere Joaquin Correa, favorito anche su Alexis Sanchez per affiancare Dzeko.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J. Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA