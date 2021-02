Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: Eriksen sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci portano verso il Derby d’Italia che stasera sarà valido come semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021: i bianconeri partono dalla vittoria per 1-2 maturata in rimonta a San Siro nel match di andata di una settimana fa. Un successo che si inserisce in un periodo positivo per Andrea Pirlo, che sabato in campionato ha battuto la Roma sorpassandola al terzo posto in classifica. L’Inter comunque ci crede ancora: dovrebbe vincere con due gol di margine, proprio come ha fatto al Franchi nel match di venerdì contro la Fiorentina. Di certo l’attesa è grandissima, come sempre quando si rinnova la rivalità più calda dell’intero calcio italiano: avviciniamoci allora alla partita leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Inter in base alle quote Snai per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. C’è incertezza sulla carta, tanto che il segno 1 è quotato a 2,60 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,65. Infine, la quotazione per il pareggio è più alta: il segno X varrebbe 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI PIRLO

Andrea Pirlo per le probabili formazioni di Juventus Inter dovrebbe proporci il solito 4-4-2 e potrebbe puntare su una formazione molto simile a quella che ha messo in campo settimana scorsa: in porta ci sarà sicuramente Buffon, davanti a lui si va verso il tandem centrale De Ligt-Demiral con il ritorno di Cuadrado sulla destra e il ballottaggio Danilo-Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Bentancur tornerà titolare (era squalificato in campionato) e farà coppia con Arthur nel cuore della mediana; a destra McKennie è in vantaggio su Ramsey, anche perché il gallese non è ancora al top, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio con Bernardeschi e Chiesa coinvolti. Davanti, a riposare dovrebbe essere ancora una volta Morata: in questo caso allora spazio per Kulusevski che agirebbe nuovamente come seconda punta in appoggio a Cristiano Ronaldo, la cui maglia è sempre garantita in partite del genere.

LE MOSSE DI CONTE

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Juventus Inter portano ad Antonio Conte le buone notizie dei ritorni di Hakimi e Lukaku, ma stavolta non ci saranno Vidal e Sanchez: senza i due cileni la formazione anti-bianconeri dovrebbe già essere certa. Pochi dubbi riguardo la difesa, con Skriniar e Bastoni che accompagneranno De Vrij a conferma di quanto si è visto all’andata e anche a Firenze in campionato; Hakimi si riprenderà il posto sulla corsia destra e a sinistra dovrebbe agire Young (però ancora in ballottaggio con Perisic), in mezzo invece la regia dovrebbe essere affidata a Eriksen, con Barella ovviamente confermato. La mezzala che completerà il reparto dovrebbe essere Gagliardini, anche se potrebbe esserci anche Brozovic spostando Eriksen ad interno. A formare la coppia offensiva, infine, naturalmente saranno Lukaku e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.



