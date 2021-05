Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: i big per il derby d’Italia

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI SCENDERÀ IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci accompagnano naturalmente verso il derby d’Italia in programma questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino. L’attesa è altissima come sempre quando si sfidano bianconeri e nerazzurri, e poco importa che l’Inter abbia già vinto lo scudetto. Anzi, gli ospiti cercheranno il colpaccio che sarebbe un colpo durissimo alle speranze Champions League della Juventus, attualmente quinta e in una posizione di conseguenza difficile nonostante la vittoria sul campo del Sassuolo abbia riportato almeno un minimo di serenità.

D’altro canto, l’Inter arriva dalla vittoria contro la Roma e cerca altri record ma soprattutto una grande soddisfazione a casa della grande nemica da buttare fuori dalla Champions League: sarebbe per i nerazzurri la ciliegina sulla torta dello scudetto numero 19. Tutto questo considerato, adesso possiamo andare a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Ricordiamo nel frattempo quale sarà il pronostico sull’attesissimo derby d’Italia Juventus Inter. L’agenzia Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa bianconeri, che si giocano le speranze Champions League: il segno 1 è infatti quotato a 2,15, mentre in caso di vittoria esterna dei campioni d’Italia dell’Inter la quotazione per il segno 2 è pari a 3,10. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello leggermente più alto: il segno X è proposto a 3,65.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE MOSSE DI PIRLO

Naturalmente ci aspettiamo tutti i titolari da parte di Andrea Pirlo nelle probabili formazioni di Juventus Inter. Non è di certo questo il momento per “esperimenti” e allora andiamo a schierare il modulo 4-4-2 con i favoriti titolari: in porta tornerà Szczesny, anche se mercoledì Buffon ha scritto l’ennesima pagina di storia; nella difesa a quattro davanti al polacco dovremmo vedere Danilo a destra, i due centrali Bonucci e de Ligt, infine Alex Sandro come terzino sinistro. A centrocampo c’è qualche dilemma ancora da sciogliere, ma noi ipotizziamo Kulusevski titolare sulla fascia destra, Bentancur e Arthur favoriti nel cuore della mediana (con Rabiot prima alternativa) e Chiesa a sinistra. Infine la coppia d’attacco dove senza dubbio Dybala sembra avere scavalcato Morata nelle gerarchie di Pirlo per affiancare Cristiano Ronaldo dal primo minuto.

LE SCELTE DI CONTE

Anche sul fronte nerazzurro le probabili formazioni di Juventus Inter dovrebbero essere caratterizzate dalla presenza di tutti i titolari dopo il turnover attuato nelle scorse partite, comunque vinte contro Sampdoria e Roma. Ecco dunque nel consolidato modulo 3-5-2 del grande ex Antonio Conte il ritorno di Handanovic in porta; davanti a lui la linea dei titolari dopo i vari turni di riposo avuti da Skriniar, de Vrij e Bastoni; attenzione a Darmian che potrebbe essere titolare come esterno destro e sarebbe questa una parziale novità rispetto al “solito” Hakimi, ma nel cuore del centrocampo dovremmo vedere poi Barella, Brozovic ed Eriksen, mentre a sinistra il favorito dovrebbe essere Perisic; infine tornerebbe dal primo minuto anche la LuLa, allo Stadium i titolari nell’attacco dell’Inter saranno di conseguenza Lukaku e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.



