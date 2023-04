Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: il particolare incrocio tra le due difese

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL CONFRONTO

Nelle probabili formazioni di Juventus Inter, spicca un dato curioso relativo alle due difese. Detto che tra i bianconeri potrebbe essere titolare Gatti e che per i nerazzurri potrebbe trovare posto dal primo minuto De Vrij, è anche possibile che ci sia una sorta di Brasile Italia nel confronto tra le due difese, entrambe schierate a tre uomini. Massimiliano Allegri infatti potrebbe scegliere Danilo, Bremer e Alex Sandro, mentre i titolari per Simone Inzaghi potrebbero essere Darmian, Acerbi e Bastoni.

Auguri di buona Pasqua 2023/ Le frasi più belle: “Cristo è morto e risorto per tutti”

Smentendo quelle che sono tutte le tradizioni (o luoghi comuni?) del mondo del calcio, la solidità sembra essere soprattutto legata al trio verdeoro ultimamente, anche se bisogna anche aggiungere che i problemi dell’Inter sono attualmente più in attacco che in difesa. Tra tutti loro Darmian avrà anche il ricordo dei derby della Mole vissuti con la maglia granata, ma naturalmente in serate come questa non servono motivazioni extra: i verdetti arriveranno fra tre settimane, ma non subire gol all’andata sarebbe importante sulla strada verso la finale di Coppa Italia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Immagini auguri buona Pasqua 2023/ Agnelli, uova colorate e tanti pulcini

JUVENTUS INTER: IL DUELLO

Scegliamo Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez per un duello nelle probabili formazioni di Juventus Inter, due attaccanti che stanno vivendo un periodo complicato, anche se in generale senza dubbio finora è stata migliore la stagione del Toro nerazzurro, sia con il club sia considerando la perla del trionfo iridato con l’Argentina. Per Vlahovic in effetti questa è una stagione che finora si può definire davvero deludente, con 11 gol (otto in campionato, uno in Champions League e due in Europa League) più quattro assist in 29 presenze in partite ufficiali, segnando di media un gol ogni 203 minuti giocati.

San Isidoro/ Oggi, 4 aprile si celebra il patrono di internet

Si tratta di numeri decisamente scarsi – anche tenuto conto dei problemi fisici che lo hanno limitato a lungo – per colui che fino a qualche tempo fa veniva paragonato al coetaneo Haaland. Lautaro Martinez risponde con 17 gol, di cui 14 in campionato più uno a testa in Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, ai quali aggiunge anche sette assist, anche se in 39 partite disputate, per cui la media gol di una rete ogni 181 minuti giocati non è poi così diversa. Staremo a vedere se e chi riuscirà a lasciare il segno stasera sul derby d’Italia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS INTER: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci consentono di presentare le possibili scelte di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi per la grande sfida di stasera all’Allianz Stadium di Torino, il derby d’Italia che sarà l’andata della semifinale della Coppa Italia sicuramente più affascinante. Juventus Inter non può mai essere una partita banale e stavolta l’incrocio tra bianconeri e nerazzurri potrebbe essere ulteriormente infiammata dalle forti e recenti polemiche nerazzurre circa la regolarità del gol di Kostic che ha dato la vittoria alla Juventus appena un paio di settimane fa a San Siro, anche se i nerazzurri devono risolvere soprattutto il periodo di crisi confermato anche dalla sconfitta casalinga di sabato in campionato contro la Fiorentina.

La Coppa Italia dunque potrebbe dare una scossa a un’Inter è ancora in corsa su tre fronti, naturalmente compresa la Champions League, ma che preoccupa per questo calo, mentre la Juventus vuole vincere l’Europa League e anche questa Coppa Italia, sembra sicuramente stare meglio ma naturalmente per quanto riguarda il campionato tutto dipende da come evolveranno le vicende extra-campo. Per certo, per entrambe aprile sarà un mese da nove partite in 30 giorni, di cui due derby d’Italia per rendere ancora più stuzzicante il programma. L’Inter nei quarti di finale ha vinto il derby lombardo contro l’Atalanta a fine gennaio, la Juventus invece ha raggiunto le semifinali vincendo contro la Lazio. Basta parole, ora spazio alle ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Juventus Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti nel derby d’Italia casalingo: il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di pareggio oppure fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno 2, naturalmente qualora fosse l’Inter a vincere allo Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci dicono che naturalmente questa non sarà partita da sorprese. Per i bianconeri di mister Massimiliano Allegri schieriamo il 3-5-2 con il trio brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro (insidiato però da Gatti) davanti al portiere, che in verità essendo Coppa Italia potrebbe essere Perin; a centrocampo poi ipotizziamo Cuadrado come esterno destro, mentre Locatelli agirà in cabina di regia affiancato dalle due mezzali che saranno il rientrante Rabiot e magari uno tra Fagioli e Miretti, infine come esterno sinistro giocherà Kostic; quanto alla coppia d’attacco, dovrebbero essere Vlahovic e Di Maria i due titolari della Juventus là davanti.

LE MOSSE DI INZAGHI

La risposta nerazzurra nelle probabili formazioni di Juventus Inter vedrà il mister Simone Inzaghi scegliere il suo classico (e speculare) modulo 3-5-2 nel quale davanti ad Onana dovrebbero giocare Darmian, Acerbi e Bastoni nella difesa a tre, con De Vrij possibile alternativa; a centrocampo ecco quindi Dumfries a destra, mentre l’infortunio di Calhanoglu impone naturalmente l’assetto con Brozovic regista più le mezzali Barella e Mkhitaryan, inoltre sulla fascia sinistra è ancora favorito Gosens a causa dei recenti acciacchi di Dimarco. In attacco infine ecco che la certezza è Lautaro Martinez, affiancato da uno fra Lukaku e Dzeko, che sono ancora in ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA